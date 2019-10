(Columbus) Mitch Marner a fait bouger les cordages à deux reprises en plus d’ajouter une mention d’aide et les Maple Leafs de Toronto ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 4-1, vendredi soir.

Associated Press

Auston Matthews a également inscrit un but et deux aides. Cocy Ceci — qui a été échangé par les Sénateurs d’Ottawa lors de la saison morte — a marqué son premier but dans l’uniforme des Maple Leafs. Morgan Rielly a contribué à la victoire des siens en obtenant trois mentions d’assistance.

Frederik Andersen a pour sa part repoussé 28 tirs du côté des visiteurs.

Cam Atkinson a été le seul buteur du côté de Colombus pour la sixième année de suite. Il s’agit de la plus longue séquence active de la LNH. Mud Bruneteau des Red Wings de Detroit (1940-1945) et Yvan Cournoyer (1973-78) ont également marqué un but lors du premier match de la campagne durant six saisons d’affilée.

Joonas Korpisalo, qui a hérité du poste de gardien numéro un lorsque Sergei Bobrovsky a quitté pour la Floride, a réalisé 25 arrêts pour les Blue Jackets.