(St. Louis) Les Blues de St. Louis ont octroyé un contrat de huit ans d’une valeur de 52 millions US à Brayden Schenn, s’assurant ainsi les services de l’un de leurs meilleurs joueurs de centre après leur conquête de la Coupe Stanley la saison dernière.

Associated Press

L’attaquant âgé de 28 ans a été acquis des Flyers de Philadelphie en 2017 et a établi un sommet personnel avec 28 buts lors de la saison suivante, en plus d’avoir été élu au match des étoiles. L’année dernière, Schenn a récolté 54 points en saison régulière et 12 autres en séries éliminatoires.

Schenn, qui est originaire de Saskatoon, en Saskatchewan, totalise 154 buts et 218 mentions d’assistance en 588 rencontres de saison régulière dans la LNH. Il a aussi inscrit huit buts et amassé 18 passes en 50 matchs d’après-saison.

Plus tôt cette saison, les Blues ont procédé à plusieurs changements, dont la mise sous contrat pour sept ans et 45,5 millions du défenseur Justin Faulk. Ils ont aussi accordé une entente de deux ans et 8,8 millions au gardien Jordan Binnington. Leur défenseur étoile — et capitaine — Alex Pietrangelo devrait être le prochain à être récompensé.