(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa se sont assuré des services de l’une de leurs jeunes vedettes pour de nombreuses saisons.

La Presse canadienne

L’équipe a annoncé jeudi avoir prolongé le contrat du défenseur Thomas Chabot de huit ans, au coût de 64 millions US.

Le patineur de 22 ans a inscrit 23 buts et récolté 80 points en 134 rencontres dans la LNH.

Choisi 18e au total au repêchage de 2015, Chabot a marqué 14 buts et ajouté 41 aides à sa première saison complète dans le circuit Bettman, en 2018-19.

Cette signature se veut toute une affirmation de la part des Sénateurs, une franchise qui a vu ses trois meilleurs joueurs — Erik Karlsson, Mark Stone et Matt Duchene — être échangés au cours des 12 derniers mois.

Chabot, qui a toujours une année à écouler sur son premier contrat professionnel, touchera 7 millions en 2020-21 et 2021-22 ; 4 millions en 2022-23 ; 8 millions en 2023-24 et 2027-28 ; et 10 millions pour les trois autres années de l’entente, de 2024 à 2027.