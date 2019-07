Les Maple Leafs mettent sept joueurs sous contrat

Les Leafs ont aussi conclu des ententes avec les attaquants Pontus Aberg, Tyler Gaudet, Kalle Kossila, Nick Shore et Garrett Wilson, ainsi qu'avec le défenseur Kevin Gravel.

Agostino, qui est âgé de 27 ans, a accepté une entente de deux saisons d'une valeur totale de 1,475 million US. Il a inscrit huit buts et récolté 22 mentions d'assistance en 85 rencontres en carrière dans la LNH avec les Devils du New Jersey, le Canadien, les Bruins de Boston, les Blues de St. Louis et les Flames de Calgary.

Le hockeyeur de six pieds et 199 livres a marqué deux buts et amassé neuf passes en 36 rencontres avec le CH pendant la saison 2018-19, avant d'être réclamé au ballottage par les Devils le 11 février.

Pour leur part, Shore a accepté l'offre d'un an à 750 000 $, Wilson a conclu une entente d'une saison à 725 000 $, Aberg et Gravel ont accepté des contrats d'un an à 700 000 $ chacun, Kossila a ratifié une entente de deux saisons à deux volets d'une valeur maximale de 700 000 $ et Gaudet a conclu un pacte d'un an à deux volets d'une valeur maximale de 700 000 $.