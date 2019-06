Les Blues champions de la Coupe Stanley

Il s'est écoulé 16 : 10 entre les premier et deuxième tirs des visiteurs. Leur troisième a été le bon : Jay Bouwmeester a décoché de la ligne bleue, et O'Reilly a fait dévier la rondelle entre les jambières de Tuukka Rask. L'Ontarien de 28 ans a récolté cinq buts au cours de la finale.

Comme quoi c'est la qualité et non la quantité, l'avantage pour les tirs a été 33-20 en faveur de Boston.

Si Ryan O'Reilly a souvent eu la réputation d'être un perdant, il peut maintenant dire que c'est chose du passé.

L'attaquant des Blues de St. Louis a remporté le trophée Conn-Smythe remis au joueur par excellence des séries éliminatoires, mercredi.

Après avoir été époustouflant tout au long des séries, O'Reilly a marqué le premier but des siens lors du septième et ultime match de la série finale pour aider les Blues à soulever le précieux trophée de Lord Stanley.

Peu nombreux sont ceux qui n'ont pas écarquillé les yeux en voyant l'étendue du talent d'O'Reilly lors du tournoi printanier.

À 28 ans, l'attaquant a eu la chance de faire taire ses détracteurs lors des séries éliminatoires, menant lentement mais sûrement les Blues à la terre promise.

En 26 matchs ce printemps, il a amassé huit buts et 15 aides pour un total de 23 points.

L'ancien choix de deuxième tour de l'Avalanche du Colorado en 2009, qui avait participé à seulement deux séries en neuf ans de carrière, a porté l'équipe à bout de bras lorsqu'elle en avait le plus besoin.

Alors que les Blues tiraient de l'arrière 2-1 lors de la série finale, O'Reilly a ouvert les écluses après seulement 43 secondes de jeu et a par la suite inscrit le but gagnant pour permettre à la formation de St. Louis de niveler les chances dans la série. Lors du cinquième match, il a de nouveau été le premier à inscrire son équipe au pointage après 55 secondes en deuxième période et s'est également fait complice du deuxième but des Blues dans un gain de 2-1, qui leur a permis de s'approcher à une victoire de leur premier titre en 51 ans d'histoire. Même dans la défaite crève-coeur lors du sixième duel, il a été le seul à déjouer Tuukka Rask.

Et lors du match crucial, O'Reilly a une fois de plus répondu présent pour remettre les Blues en selle, alors que leur destin semblait bien funeste.

Après que les Blues eurent été largement menés au chapitre des tirs au but, l'attaquant a fait dévier le troisième tir des siens entre les jambières de Rask, jetant du même coup une douche froide sur la foule réunie au TD Garden.