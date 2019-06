Retour à la normale chez les Bruins

Après avoir employé une formation à 11 attaquants et sept défenseurs, jeudi, l'entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, reviendra ce soir avec une formule traditionnelle 12-6.

Steven Kampfer est donc laissé de côté, mais à l'avant, Cassidy a pris une décision lourde de sens. Il fera en effet appel à Karson Kuhlman - laissé de côté depuis le 30 avril - et enverra pour un deuxième match de suite le vétéran David Backes dans les gradins.

La décision n'est pas banale, d'une part, parce qu'elle alimente plus que jamais les interrogations quant à l'avenir de Backes à Boston. Le colosse ailier écoule actuellement la troisième année d'un contrat de cinq ans, à six millions de dollars par saison. Les collègues de Boston nous assurent que Backes n'est pas blessé. Si son entraîneur préfère se passer de lui, et faire appel à un joueur qui n'a pas joué depuis un mois, on se demande bien comment Backes pourra regagner sa confiance. Le rachat des deux dernières années de son contrat fera assurément jaser dans les prochains jours.

D'autre part, Cassidy a indiqué qu'il emploiera Kuhlman aux côtés de David Krejci, un des nombreux vétérans des Bruins qui tourne au ralenti en finale. Krejci n'a toujours pas de point en cinq matchs contre les Blues.

« Peut-être que David verra plus de rondelles en zone neutre, qu'il pourra gagner de la vitesse en contre-attaque », a expliqué Cassidy, pour justifier sa décision de jumeler Kuhlman à Krejci.

Qui est donc ce Karson Kuhlman ? Jamais repêché, l'ancien de l'Université Minnesota-Duluth ne compte que 11 matchs dans la LNH en saison, et six au cours des présentes séries. « Il a beaucoup de vitesse, il est très bon en échec-avant, pour causer des revirements. Il est très bon quand il garde les choses simples », a résumé Patrice Bergeron, ce matin.

En plus de Krejci, Cassidy souhaitera assister au réveil de son premier trio, incapable de générer quoi que ce soit à 5 contre 5 contre les Blues. Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak présentent un différentiel combiné de-11 depuis le début de la finale, rien pour calmer les interrogations sur l'état de santé de Marchand.

Thomas de retour