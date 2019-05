 Canadien: contrat d'un an à deux volets pour Xavier Ouellet 

Le défenseur Xavier Ouellet a accepté un contrat d'un an à deux volets avec le Canadien de Montréal.

Cette entente lui rapportera un salaire de 700 000 $ s'il évolue dans la LNH et 300 000 $ dans la Ligue américaine, avec un salaire garanti de 400 000 $.

Ouellet, âgé de 25 ans, a totalisé trois mentions d'aide en 19 matchs avec le Canadien la saison dernière, en plus d'amasser sept buts et 28 points en 47 rencontres avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine (LAH).

Il a également été nommé capitaine du Rocket en février dernier à la suite du départ de Byron Froese.

Le vétéran de six saisons présente un dossier de cinq buts et 26 points en 160 matchs en carrière dans la LNH avec les Red Wings de Detroit et le Tricolore.

Le Canadien lui avait fait signer un contrat d'une saison, également à deux volets, le 1er juillet dernier.

Le joueur né à Bayonne, en France, a été un choix de deuxième ronde, 48e au total, des Red Wings lors du repêchage de la LNH en 2011.