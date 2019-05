David Perron: «Cette année, je me sens bien»

David Perron n'a jamais été du genre à cacher son jeu. Pourtant, ses séries de l'année dernière avec les Golden Knights de Vegas étaient recouvertes d'un certain mystère. On savait seulement que tout ne s'était pas déroulé comme il l'aurait espéré, sans plus.

Hier, après quelques questions sur sa présence en finale deux années de suite, il a décidé de s'ouvrir un peu plus.

« Ça ne me tente pas vraiment d'en parler [des séries de l'année dernière]. Je vais essayer d'être bref. Je me blesse en fin de saison. Je ne pense pas que c'était une commotion, mais c'était relié à mon cou. Je reviens au match 3 contre les Kings de Los Angeles, et je n'embarque pas dans le rythme. On gagne et on a sept jours de congé. Après, ça va bien contre les Sharks de San Jose, je retrouve mon jeu. Puis j'ai une gastro, la fièvre à 103 pendant deux matchs contre les Jets de Winnipeg. Ils me renvoient à la maison, encore là, je ne peux pas entrer dans le rythme.

« Puis tout d'un coup, on est en finale. Au travers de ça, chaque matin je me réveillais, je n'en ai pas parlé à beaucoup de monde, mais je ne me sentais pas bien. C'est dur de regarder en avant et de vouloir avoir un impact quand tu ne sens pas que ton niveau de santé est bon. Cette année, je me sens bien, c'est différent. »

Voilà Perron sans filtre, avec la franchise qui l'a toujours caractérisé. Et c'est dans le contexte derrière la finale qu'il voit le contraste entre son parcours avec les Golden Knights l'année dernière et celui avec les Blues cette saison.

Il n'a pas oublié non plus le jour où son entraîneur-chef d'alors, Gerard Gallant, l'a laissé de côté en finale. Pourtant à un moment charnière. C'est vrai que son rendement n'avait plus rien à voir avec celui de la saison. On comprend mieux pourquoi maintenant. Cela dit, cette décision l'a longtemps hanté, même s'il ne garde aucune rancoeur envers le pilote des Golden Knights.

« J'adore Gerard [Gallant]. Il a pris une décision. Est-ce que j'aurais aimé que ce soit différent ? Oui. À ce moment, c'était le plus gros match de la saison. J'aurais aimé qu'il y aille avec les joueurs qui l'ont mené là. Mais je respecte quand même sa décision. » - David Perron

Remarquez, sa finale de l'an dernier a eu le mérite de le préparer à ce qui s'en vient. Il aborde son duel contre les Bruins de Boston avec une certaine paix d'esprit, pour reprendre exactement ses mots. À la différence qu'il espère évidemment cette fois faire partie de ceux qui auront le plus grand impact sur la victoire.

« C'est peut-être ma dernière chance de participer à la finale, on ne sait jamais. Je suis content d'avoir une autre chance, je ne m'attendais pas à ça si vite. Tu travailles pour ça chaque saison, mais tu ne sais pas quand ça va arriver. C'est différent pour Sam [Blais, son partenaire de trio], j'espère qu'il ne pense pas que ça va arriver chaque saison. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. »

La nouvelle vie à St. Louis

À la fin de la dernière saison, ce n'était pas un secret que Perron voulait rester à Vegas, où il venait de connaître la meilleure saison offensive de sa carrière. Mais il est retourné à ses anciennes amours, les Blues, pour un paquet de raisons.

Il y avait le contrat, bien sûr, généreux à quatre ans et 16 millions. Il y avait son appréciation de la ville, de l'équipe. Il y avait la philosophie de jeu, qui cadrait bien avec le sien. Il y avait aussi sa profonde confiance en la direction que le directeur général Doug Armstrong voulait donner aux Blues.

Mais voilà, la saison ne s'est pas déroulée sans pépins. Mike Yeo a été congédié tôt, puis remplacé sur une base intérimaire par Craig Berube. Les résultats se sont fait attendre, avec la conséquence que les Blues occupaient le dernier rang du classement de la LNH au moment où le Québec regardait la reprise du Bye bye.