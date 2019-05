 Championnat mondial: le Canada blanchit les États-Unis 

Kyle Turris a fourni un but et une passe alors que le Canada a conclu la ronde préliminaire en battant les Américains 3-0, mardi, au Championnat du monde de hockey.

Le Canada a dominé le groupe A, résultat de six gains d'affilée. La seule défaite est survenue en lever de rideau, la Finlande l'emportant 3-1.

Pierre-Luc Dubois et Jared McCann ont aussi marqué, tandis que Matt Murray a fait 28 arrêts.

Le Canada va se préparer à affronter la Suisse jeudi, en quarts de finale.

Cory Schneider a bloqué 33 tirs pour les Américains, quatrièmes dans le groupe A avec 14 points (4-1-1), derrière le Canada, la Finlande et l'Allemagne. Des Russes invaincus les attendent en quarts de finale.

Dubois a marqué dans la deuxième minute de jeu du match grâce à une passe de Mark Stone, en provenance de l'arrière du filet.

« Nous avions parlé de bien commencer le match, et c'est dur de faire mieux qu'un but inscrit rapidement, a confié Dubois. Nous avions aussi parlé de jouer avec intensité. Tous les trios ont bien fait dès le départ, et aussi après le premier but. »

Turris a fait mouche à 8 : 02 au premier vingt, lors d'un deux contre un. Après un revirement, Anthony Mantha lui a refilé le disque et Turris, capitaine des siens, a doublé le coussin.

McCann a complété tard en deuxième période en tirant dans le haut du filet, après une remise de Turris.

« Nous avons marqué tôt et ça nous a détendus un peu, a dit l'entraîneur du Canada, Alain Vigneault. Nous avons continué de créer des bons jeux. Nous avons étouffé une bonne partie de leurs relances. En général, c'était le genre de match où tout le monde a travaillé fort.

"Il y aussi eu des gros arrêts aux bons moments, a ajouté Vigneault. Et c'est sûr que le troisième but nous a aidés à bien garder le cap en troisième période. »