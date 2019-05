 Les Blues à une victoire de passer en finale de la Coupe Stanley 

Vladimir Tarasenko a touché la cible sur un tir de punition et Jaden Schwartz a ajouté le premier de ses trois buts lors d'une deuxième période à l'avantage des Blues de St. Louis, qui ne sont plus qu'à une victoire d'une première participation à la finale de la Coupe Stanley en près d'un demi-siècle à la suite d'une victoire de 5-0 face aux Sharks de San Jose lors du cinquième match de la finale de l'Association de l'Ouest.

JOSH DUBOW Associated Press San Jose

Les Blues ont pris le contrôle du match et de la série en deuxième période, dimanche, grâce à un échec-avant soutenu. Ils ont marqué deux buts et dominé les Sharks 20-6 au chapitre des tirs pendant l'engagement. Jordan Binnington a aussi stoppé 21 lancers pour réussir un premier blanchissage en séries et Oskar Sundqvist a donné le ton en marquant en première période.

Schwartz a ajouté deux buts en troisième période pour compléter son deuxième tour du chapeau des séries, devenant le premier joueur de la LNH à en réussir deux en séries la même année depuis Johan Franzen avec les Red Wings de Detroit en 2008.

Les Blues mènent la finale de l'Ouest 3-2. Ils n'ont jamais été si près d'une présence en finale depuis leurs trois participations consécutives à en tant que vainqueurs de l'association composée des six équipes d'expansion.

Le match no 6 sera présenté mardi, à St. Louis. Les Blues tenteront de se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley pour une première fois depuis 1970.

Martin Jones a stoppé 35 lancers devant le filet des Sharks, qui ont été limités à un but lors des deux derniers matchs.

Les Sharks ont connu un bon début de match. Evander Kane a atteint le poteau après seulement 12 secondes de jeu et son équipe a eu l'avantage pendant les 20 premières minutes même si elle accusait un retard d'un but après la période.

Sundqvist a profité d'un revirement d'Erik Karlsson pour ouvrir la marque après moins de six minutes de jeu.

Karlsson a raté 27 des 33 derniers matchs des Sharks en saison régulière en raison d'une blessure à l'aine et son temps de jeu en troisième période du quatrième match avait été limité. Cette fois, il n'est pas ressorti du vestiaire après le deuxième entracte, tout comme l'attaquant Tomas Hertl. De son côté, Joe Pavelski a effectué une seule présence sur la patinoire en troisième et a retraité au vestiaire après avoir encaissé une mise en échec d'Alex Pietrangelo.

Les Blues ont décoché 11 tirs en moins de cinq minutes en deuxième période. Schwartz a inscrit son premier but du match en récupérant un tir de Tarasenko balayé par Jones dans sa direction.

Tarasenko a ensuite marqué le premier but des Blues sur un tir de punition en séries dans leur histoire. Il a déjoué Jones grâce à un tir des poignets précis du côté de la mitaine.