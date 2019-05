 Les Bruins prennent les devants dans la série face aux Blue Jackets 

Pastrnak a évité d'être hors-jeu et il a foncé vers le filet avant de rediriger une passe de Brad Marchand. Il s'agissait du sixième but de l'engagement, qui a vu les Bruins laisser filer deux avances de deux buts.

La formation de Boston a pris les devants 3-2 dans cette série demi-finale d'Association Est. Elle aura l'occasion d'éliminer les Blue Jackets lundi soir, à Columbus.

Pastrnak avait aussi enfilé l'aiguille quelques minutes plus tôt, procurant une avance de 3-1 aux siens. David Krejci et Marchand ont ajouté un but chacun pour les Bruins, qui tentent d'accéder à la finale de l'Est pour une première fois depuis 2013.

Le trio composé de Patrice Bergeron, Pastrnak et Marchand a amassé six points dans la partie. Les trois joueurs avaient été les artisans de la victoire de 4-1 des hommes de Bruce Cassidy, lors du quatrième duel.