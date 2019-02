Mark Stone passe aux Golden Knights

En retour, les Sénateurs auraient obtenu le jeune défenseur Erik Brannstrom, l'attaquant Oscar Lindberg, ainsi qu'un choix de deuxième tour au repêchage de 2020.

Le choix de sixième tour, 178e au total, des Sénateurs en 2010 a disputé ses 366 rencontres dans la Ligue nationale avec la formation de la capitale nationale. En 59 matchs cette saison, il marqué 28 buts - un sommet personnel - et ajouté 34 aides pour 62 points.

En carrière, le natif de Winnipeg de six pieds quatre, 219 livres, a récolté 311 points, dont 123 buts.

Brannstrom est un choix de premier tour, 15e au total, par les Golden Knights en 2017. Avec les Wolves de Chicago de la Ligue américaine, il a marqué sept buts et ajouté 21 aides en 41 rencontres.

Le défenseur de 19 ans de cinq pieds 10 et 173 livres est l'élément clé de cette transaction pour les Sens.

Lindberg est un vétéran de 27 ans qui a joué 232 matchs dans la LNH avec les Rangers de New York et les Golden Knights. L'ex-choix de deuxième tour, 57e au total, des Coyotes de Phoenix en 2010 a inscrit 71 points, dont 34 buts. Les Jnights avaient sélectionné le patineur de six pieds un, 202 livres, lors du repêchage d'expansion.

La transaction de Stone survient peu de temps après que les Sénateurs eurent transigé Matt Duchene et Ryan Dzingel lors de deux transactions distinctes aux Blue Jackets de Columbus en retour d'espoirs, de choix au repêchage et de l'ailier Anthony Duclair, déjà à sa cinquième équipe en autant de saisons.

Les Sénateurs n'étaient qu'à un but d'atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2017, mais la formation a été minée par de mauvaises performances sur la patinoire et par une aura de négativité à l'extérieur de celle-ci, incluant une menace - depuis annulée - de déménager l'équipe de la part du propriétaire, Eugene Melnyk ; un scandale impliquant plusieurs joueurs dans une vidéo filmée à leur insu, l'échange du capitaine Erik Karlsson et le potentiel effondrement du projet visant à doter l'équipe d'un aréna dernier cri au centre-ville d'Ottawa qui leur aurait permis de quitter Kanata.

L'équipe a ramené sa formation à sa plus simple expression, mais elle sera privée de son choix de premier tour en juin, puisqu'elle l'a cédé à l'Avalanche du Colorado en novembre 2017 afin de faire l'acquisition de Duchene dans une transaction à trois équipes.

Avec les transactions de lundi, les Sénateurs ont maintenant échangé leurs six meilleurs marqueurs de la dernière campagne : Stone, Karlsson, Mike Hoffman, Duchene, Dzingel et Derick Brassard.

Stone, Duchene et Dzingel ont marqué 41 % des buts des Sens cette saison.