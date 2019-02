La nouvelle réalité de John Tavares

« On est ici pour gagner le prix ultime. On sait que si la direction peut améliorer le groupe, elle le fera. »

« Je suis venu ici parce que je croyais qu'on avait de bonnes chances de gagner, pas seulement pendant un an ou deux, mais pendant toute la durée de mon contrat de sept ans, expliquait Tavares, vendredi, dans le vestiaire du centre d'entraînement des Leafs. L'organisation s'est engagée à faire tout ce qu'elle peut pour gagner. C'est donc excitant de faire partie de ce genre d'équipe. »

Avec leur formidable ligne de centre et leur noyau d'attaquants talentueux, les Leafs font partie des équipes qui peuvent espérer faire un bout de chemin ce printemps.

Muzzin et c'est tout ?

Sans surprise, les Islanders ont gagné une seule série éliminatoire pendant ces neuf saisons, et ont raté le tournoi à six reprises.

Ce sont les nouveaux coéquipiers que John Tavares a eus chez les Islanders à la suite de transactions de fin de saison pendant ses neuf campagnes à New York.

Les Leafs ont déjà frappé un grand coup il y a un mois avec l'acquisition de Jake Muzzin, l'un des défenseurs les plus convoités du circuit. Aux yeux de certains collègues torontois, il est fort possible que ce soit la seule transaction d'envergure de l'équipe cet hiver. Ils sont déjà coincés sous le plafond salarial l'an prochain et « Dubas n'aime pas les joueurs de location », faisait valoir un collègue.

Mike Babcock s'est fait demander s'il avait une liste de souhaits en vue de lundi.

« Tu parles de l'équipe avec ton DG tous les jours, tu parles de qui joue avec qui. On arrive à un point où je dois prendre des décisions et il doit prendre des décisions, a expliqué l'entraîneur-chef. Alors tu fais une analyse coût-bénéfice, pour bien comprendre le niveau de ton équipe et ce que tu peux faire pour l'aider. »

« Tu peux vouloir un joueur, ça ne veut pas dire que tu peux te le payer. C'est comme dans la vie de tous les jours aussi. »

- Mike Babcock, entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto

« J'ai vécu plusieurs fois la date limite des transactions et j'ai réalisé que si tu peux améliorer l'équipe, les joueurs seront derrière toi. Nous, en tant que joueurs et entraîneurs, on doit faire notre bout de chemin afin de pousser le DG à nous aider. »

Des améliorations possibles

Ce qui est plutôt formidable avec les Leafs, c'est que même sans bouger, ils peuvent progresser.

William Nylander, qui n'a joué son premier match que le 6 décembre en raison d'une dispute contractuelle, n'a pas encore trouvé son erre d'aller. Après 32 matchs, il ne compte que 12 petits points. Mais jeudi, en l'absence de Nazem Kadri, Nylander a été muté au centre et a été de l'avis général l'un des meilleurs de son camp dans la défaite de 3-2 contre Washington. Le changement de position pourrait bien l'aider à redevenir le compteur de 60 points qu'il a été lors des deux dernières campagnes.