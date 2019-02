Gros défi pour le Canadien à Tampa

C'est que le club montréalais est à Tampa pour y affronter une équipe, le Lightning, qui représente un très gros défi. Par où commencer ? Eh bien, on pourrait rappeler que Nikita Kucherov est le meilleur marqueur de la LNH, avec 92 points. On pourrait rappeler que le Lightning a trois des 10 meilleurs marqueurs du circuit dans sa formation, Steven Stamkos et Brayden Point étant les deux autres. On pourrait rappeler que le Lightning est le meilleur club de la ligue en avantage numérique.

Mais surtout, on pourrait rappeler qu'avec 90 points, le Lightning est, de loin, le meilleur club au classement de la LNH, 15 points devant ses plus proches poursuivants. Si la bande de Jon Cooper garde le cap, elle pourrait peut-être même menacer le record d'une saison de 132 points, établi par le Canadien de 1976-77.

« C'est le meilleur club et il faudra être discipliné, a estimé l'entraîneur Claude Julien samedi matin à Tampa. Il faudra être discipliné parce que si on ne patine pas, on risque de passer la soirée au banc des punitions. »

De toute évidence, tout semble enfin tomber en place cette saison chez le Lightning.

« Ce fut un travail de longue haleine, a expliqué ce matin l'entraîneur Jon Cooper. C'est un paquet de choses qui fonctionnent, c'est l'acquisition de Ryan McDonagh, de Mikhail Sergachev. C'est comment Steve Yzerman et Julien BriseBois s'y sont pris pour bâtir tout ça. C'est en train de tomber en place présentement mais ça prend du temps. »

Malgré autant de succès cette saison, Jon Cooper ne prend pas le Canadien à la légère.

« Avec eux, ça commence à partir du haut, avec un entraîneur qui sait ce que ça prend pour gagner dans cette ligue, a-t-il expliqué. Et puis je me fous de ce que tout le monde dit, mais Carey Price est l'homme de la situation. »

Ça tombe bien, puisque c'est Price qui sera devant le filet du Canadien ce soir (Claude Julien a refusé de dire s'il allait aussi jouer dimanche soir à Sunrise contre les Panthers). Il n'y aura par ailleurs aucun changement à la formation du CH.