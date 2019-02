Les Penguins défont les Oilers 3-1

Matt Murray a stoppé un tir de pénalité attribué à Connor McDavid et il a conclu la rencontre avec 38 arrêts, menant les Penguins de Pittsburgh vers une victoire de 3-1 contre les Oilers d'Edmonton, mercredi soir.

Le spectaculaire arrêt de la mitaine de Murray aux dépens de McDavid est survenu tard en deuxième période. Les Penguins ont tenu le coup pour balayer la série de saison entre les deux formations.

Bryan Rust, Teddy Blueger et Jared McCann ont tous les trois enfilé l'aiguille pour les Penguins, qui ont amassé deux points importants dans la course aux séries de l'Association Est. Sidney Crosby a récolté une mention d'assistance et il a passé la majorité de sa soirée à contrer McDavid.

Les Penguins devaient se passer des services du joueur de centre vedette Evgeni Malkin, qui purgeait un match de suspension en raison d'un bâton élevé dangereux.

McDavid a mis la table pour le but de Leon Draisaitl, au premier engagement, mais il a été tenu en échec pendant le reste de la partie. Mikko Koskinen a stoppé 31 lancers pour les Oilers, qui ont perdu pour une huitième fois au cours de leurs neuf dernières sorties.

McDavid n'a jamais eu le dessus contre Crosby et les Penguins en six affrontements.