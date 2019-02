Les Sénateurs dans l'incertitude

Mark Stone, Matt Duchene et Ryan Dzingel pourraient changer d'adresse à l'approche de la date limite des transactions, le 25 février.

Magnus Paajarvi et Anders Nilsson, en voie vers l'autonomie sans compensation, pourraient aussi être une monnaie d'échange.

«Je dirais qu'il y a beaucoup de gars qui ont plus de bagages, a dit l'attaquant Bobby Ryan. Nous sommes à ce temps-ci de l'année. Le hockey est axé sur les résultats, et nous arrivons à court. Vous ressentez quelque chose pour ceux qui doivent composer avec l'incertitude, mais il faut quand même se présenter à la patinoire et faire le travail.»

Les Sénateurs vont jouer à Detroit, Winnipeg, Chicago et le New Jersey avant leur prochain match à Ottawa le 22 février, contre Columbus.

«Au moins nous serons surtout hors du Canada, alors on ne va pas en entendre parler à chaque fois qu'on allume la télé, a dit Ryan. Dans ce sens-là, c'est un peu un soulagement. Vous essayez juste d'être un bon coéquipier et de répondre à leurs questions s'ils en ont, sinon vous les laissez faire leurs affaires.»

Le défenseur Dylan DeMelo a ajouté: «Ce sera à chacun d'entre nous de rester concentré et de continuer comme si de rien n'était.»

Les Sénateurs (21-30-5) sont derniers au classement, ce qui signifie souvent des changements. La question est de savoir de quelle ampleur. La perte de toute combinaison de Stone, Duchene ou Dzingel aura un impact significatif.

Stone mène les siens avec 26 buts et 57 points, quatre de plus que Duchene. Les deux amènent un leadership difficile à remplacer. Dzingel a récolté 21 buts et 41 points.

«Je pense que nous gérons bien les spéculations et les gars font du bon travail pour écarter les distractions, a dit l'attaquant Jean-Gabriel Pageau. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont passés par là, alors nous nous assurons d'aider les plus jeunes à composer avec tout ça.»