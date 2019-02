 Mitch Marner négociera après la saison, dit son agent 

Les Leafs ont conclu de nouveaux pactes avec les attaquants William Nylander et Auston Matthews plus tôt cette saison. Après avoir fait la grève, Nylander a ratifié un contrat de six ans d'une valeur de 41,77 millions US, tandis que Matthews a accepté une prolongation de contrat de cinq saisons et 58,17 millions mardi.

La formation torontoise doit maintenant s'assurer des services de Matthews, leur meilleur marqueur avec 20 buts et 43 mentions d'aide. L'an dernier, le directeur général Kyle Dubas avait déclaré qu'il « peut et mettra » sous contrat Nylander, Matthews et Marner.

Darren Ferris, l'agent de Marner, a mentionné que les Leafs et lui avaient gardé contact depuis le début de la saison, mais que les deux parties reprendront officiellement les pourparlers après la saison 2018-19.

« Mitch et moi ne voulons pas de distractions pendant la saison, a évoqué Ferris mercredi. Cette équipe, je crois, peut remporter la coupe Stanley.

Les choses vont bien, nous n'en sommes pas loin. Tout est très positif. Le marché dictera l'allure des négociations à ce moment-là. »

Les Leafs ont sélectionné l'attaquant de six pieds et 175 livres au quatrième rang universel du repêchage de la LNH en 2015. Le hockeyeur âgé de 21 ans, qui est originaire de Markham, en Ontario, totalise 61 buts et 132 mentions d'assistance en 211 matchs en carrière dans la LNH.