Derick Brassard échangé aux Panthers

Les Penguins de Pittsburgh ont obtenu les attaquants Nick Bjugstad et Jared McCann des Panthers de la Floride, vendredi, cédant en retour Derick Brassard, Riley Sheahan et trois choix lors du prochain repêchage.

Les choix en question sont un au deuxième tour et deux en quatrième ronde.

Bjugstad a récolté cinq buts et 17 points en 32 matchs avec les Panthers cette saison. L'Américain de 26 ans n'a pas raté de match en 2017-18, établissant un sommet personnel avec 49 points, dont 19 filets.

McCann a inscrit huit buts et 18 points en 46 matchs. Lui aussi a établi une marque personnelle pour les points la saison dernière, avec neuf buts et 28 points.

L'Ontarien de 22 ans a pris part à 212 matchs dans la LNH, avec les Panthers et les Canucks de Vancouver. Il totalise 27 buts et 71 points.

Brassard a fourni neuf buts et 15 points en 40 matchs cette saison. Sheahan a disputé neuf rencontres de plus, mais il a été limité à sept buts et neuf points.