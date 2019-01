Jamie Oleksiak retourne avec les Stars

La transaction a été confirmée par les Stars, lundi après-midi.

Oleksiak en sera à un deuxième séjour avec les Stars, après avoir enfilé l'uniforme texan de 2012 à 2018. Il fut le 14e choix universel des Stars au repêchage de 2011.

«Notre brigade défensive est décimée par les blessures depuis le début de la saison, et en conséquence l'acquisition de Jamie nous procurera de la profondeur, a expliqué le directeur général Jim Nill. Nous le connaissons bien, et nous sommes heureux de pouvoir de nouveau le compter dans nos rangs.»

Cette saison, le joueur âgé de 26 ans a inscrit quatre buts et récolté sept mentions d'aide en 36 rencontres avec les Penguins, en plus d'avoir affiché un différentiel de +5 et d'avoir purgé 37 minutes de pénalité.

Le défenseur de six pieds, sept pouces et 255 livres est le frère aîné de la nageuse canadienne Penny Oleksiak, qui a décroché quatre médailles - dont une d'or - aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016.

D'autre part, les Stars ont indiqué que le défenseur Marc Methot avait été opéré au genou gauche, et qu'en conséquence sa saison était terminée. Il a été opéré par le Dr Brian Cole à la Clinique Rush de Chicago, en Illinois.