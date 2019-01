Canadien-Red Wings: le tour de Niemi, Hudon et Peca

Carey Price aura droit à une soirée de repos, si bien qu'Antti Niemi défendra le filet du Tricolore contre les Red Wings.

Pour Niemi, il s'agira d'un premier départ depuis sa performance étincelante de 45 arrêts à Dallas le 31 décembre.

À l'attaque, Charles Hudon et Matthew Peca auront leur chance, et prendront la place de Nicolas Deslauriers et Michael Chaput. Hudon avait été laissé de côté lors des sept derniers matchs, tandis que Peca avait raté les quatre derniers.

« Les Red Wings sont plus rapides que robustes », a indiqué Julien pour justifier sa décision.

Quant à Shea Weber, on ignore toujours s'il sera de la formation. Le défenseur, atteint au visage par une rondelle hier, participera à l'échauffement et l'équipe prendra ensuite une décision. S'il est incapable de jouer, Karl Alzner reviendra vraisemblablement dans la formation.

Le Canadien est arrivé à l'hôtel vers 4 h du matin cette nuit, après avoir joué hier soir à Montréal. Julien n'a toutefois pas voulu s'en servir comme excuse pour son équipe.

« On n'est pas la seule équipe qui vit des situations comme ça. C'est là que tu demandes à tes joueurs de montrer du caractère. On sait que les gars sont en bonne condition physique. C'est surtout l'aspect mental de ne pas se laisser abattre par le fait qu'on est arrivés à 4 h du matin. Je suis convaincu qu'on peut jouer un match solide ce soir. »

Formation probable du Canadien

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Armia

Lehkonen-Kotkaniemi-Byron

Agostino-Peca-Hudon

Mete-Weber

Reilly-Petry

Kulak-Benn

Niemi