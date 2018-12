Canadien-Sénateurs: Mike Reilly toujours en audition

Il a refusé d'en dire plus. Mais les indices laissent croire que Nicolas Deslauriers sera de retour dans la formation à la place de Matthew Peca.

Dans tous les cas, tandis que tous les joueurs se préparaient à quitter l'aréna ce matin, Peca était toujours sur la glace, avec Charles Hudon, Noah Juulsen et Xavier Ouellet. Logiquement, ces joueurs seront donc laissés de côté ce soir.

Ce qui signifie aussi que Mike Reilly jouera un quatrième match de suite depuis son purgatoire de trois matchs. Il a connu de très bons moments, surtout pour son flair offensif, mais il a aussi mal paru à l'occasion dans sa zone. C'est au coeur du problème pour Reilly, dont Claude Julien juge qu'il peut devenir nonchalant parfois.

«Il a probablement raison, a reconnu Reilly. Il a en tête que je ne dois jamais avoir une présence de repos (shift off en anglais). Si ça arrive deux ou trois fois que tu sois paresseux et que ça mène à un but ou à une occasion de marquer, ça regarde mal sur vidéo. Ils le remarquent et je dois en être conscient.»

Le défenseur a vécu une vertigineuse chute depuis qu'il était pressenti pour jouer à la gauche de Shea Weber. Reilly juge toutefois qu'il a maintenant retrouvé à peu près le style qui avait fait sa réputation en début de saison. Il en profite pour reconnaître l'apport de l'entraîneur des défenseurs Luke Richardson à son évolution.

«Il me parle beaucoup. Il me parle après chaque match. Il me dit ce à quoi il s'attend. Il me montre des vidéos. Il m'aide beaucoup et je crois qu'il aime ma manière de jouer dans la nouvelle LNH. Il m'a dit qu'il voulait que j'annule les jeux plus souvent. Pas nécessairement de renverser l'adversaire chaque fois, mais que je sois plus engagé et plus agressif pour récupérer les rondelles. Je devais m'imposer physiquement un peu plus, dégager le devant du filet, toutes ces choses-là que l'on ne remarque pas nécessairement. C'est ce à quoi je pense chaque match.»

À l'entraînement, Reilly était encore jumelé à Jordie Benn. Ce qui regarde bien pour lui puisque Benn n'a pas encore raté un match cette saison. Reilly se réjouit que le barbu défenseur soit capable de lire à merveille sa manière de jouer. Qu'il comprenne à quel moment il doit changer son positionnement pour compenser Reilly qui se porte à l'attaque.

En revanche, Claude Julien a pris grand soin de rappeler à Reilly qu'il était loin d'avoir gagné sa place dans la formation. «Ce ne sont pas trois matchs ne vont décider de ça. On veut avoir ça de tous les joueurs, tous les matchs. On ne vise pas une personne, ce message-là est pour tout le monde.»