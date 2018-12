Le Canadien vaut 1,3 milliard US, selon Forbes

Les Rangers de New York demeurent l'équipe dont la valeur est la plus élevée au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH), selon le classement du magazine Forbes.

Pour une quatrième année consécutive, les Rangers arrivent en tête du classement annuel effectué par Forbes. La valeur de l'équipe a augmenté de 3 % au cours de la dernière année, atteignant 1,55 milliard de dollars américains, devant les Maple Leafs de Toronto (1,35 milliard).

Le Canadien de Montréal (1,3 milliard) se classe au troisième rang du palmarès. La formation montréalaise présente une augmentation de 4%, soit la même que les Maple Leafs.

Les équipes faisant partie des six clubs originaux se classent parmi les cinq premiers rangs de la liste. Les Blackhawks de Chicago se classent en quatrième position avec 1,05 milliard et les Bruins de Boston en cinquième position avec 925 millions de dollars. Les Red Wings de Detroit ne sont pas loin derrière au huitième rang (775 millions de dollars) et ont vu leur valeur augmenter de 11% grâce au nouvel aréna construit au centre-ville.

Les Kings de Los Angeles (810 millions de dollars), les Flyers de Philadelphie (septième, 800 millions), Vancouver (735 millions) et les Capitals de Washington (725 millions de dollars) complètent le top 10. Les Capitals ont enregistré la meilleure hausse par rapport à l'année dernière, une augmentation de 16% de sa valeur, grâce à la récolte de son premier titre de la Coupe Stanley.

Selon la liste, la valeur de l'équipe moyenne de la LNH a augmenté de 6% au cours de la dernière année, atteignant le montant record de 630 millions de dollars.

La publication de la liste survient une journée après que la LNH ait annoncé la venue d'une 32e concession à Seattle pour des frais d'expansion considérables de 650 millions de dollars.