Brendan Gallagher reçoit le trophée Jean-Béliveau

L'attaquant Brendan Gallagher a été nommé lauréat du trophée Jean-Béliveau pour la saison 2017-2018 afin de souligner son engagement communautaire et son dévouement à la cause des enfants.

Le Canadien de Montréal en a fait l'annonce par voie de communiqué.

Décerné annuellement au joueur du Canadien qui se distingue par ses actions et sa générosité au sein de la communauté, le trophée est accompagné d'un don de 25 000 $ à un organisme au choix du joueur honoré. Les candidats sont évalués en tenant compte de l'engagement, du leadership, du temps et de l'implication consacrés aux différentes initiatives collectives et personnelles qui leur tiennent à coeur.

Très touché par les difficultés rencontrées par les enfants aux prises avec la maladie ou dans le besoin, Gallagher a multiplié les rencontres avec ceux-ci. Souhaitant s'associer à une cause nationale mais qui avait des racines dans la ville où il pratique son métier, il a choisi de devenir ambassadeur pour l'Hôpital Shriners pour enfants.

La liste des précédents gagnants de ce trophée inclut Carey Price, Brian Gionta, Michael Cammalleri, Maxim Lapierre, Patrice Brisebois, Alex Kovalev, P.K. Subban, Max Pacioretty, Francis Bouillon, Steve Bégin et Saku Koivu.

Gallagher recevra son trophée lors d'une brève cérémonie avant le match de mardi contre les Sénateurs d'Ottawa.