Rangers-Canadien: Pionk, une trouvaille

Ce joueur, c'est Neal Pionk. Si le nom vous dit vaguement quelque chose, sans plus, rassurez-vous : il n'a que 52 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Mais attendez-vous à entendre souvent son nom ce soir quand le Canadien accueillera les Rangers, car il est le joueur le plus utilisé de son équipe cette saison.

Ses statistiques sont particulièrement impressionnantes depuis qu'il a été laissé de côté pour deux matchs, après un début de saison difficile. En 21 sorties depuis, il totalise 15 points, dont quatre buts, joue en moyenne 23 min 10 s par match, et présente un différentiel de-1, un chiffre très respectable pour un débutant qui a autant de responsabilités.

Pourtant, voici un joueur qui n'appartenait à aucune équipe de la LNH jusqu'au 1er mai 2017, date à laquelle il s'est entendu avec les Rangers. Après deux ans à l'université, une moitié de saison dans la Ligue américaine lui a suffi pour se faire une place avec les grands.

« Neal joue avec un bon rythme, il a du talent, il compétitionne et il ne se laisse pas ébranler. Quand tu mets tout ça ensemble, ça donne un très bon joueur, a décrit David Quinn, l'entraîneur-chef des Rangers, à l'issue de l'entraînement matinal des New-Yorkais, au Centre Bell. Il s'améliore au fil de la saison. Il a connu un départ difficile, mais il a mis ça derrière lui et a été un de nos meilleurs défenseurs depuis. »

Sur le tard

Comment Pionk a-t-il pu être ignoré au repêchage ? Il est très lucide dans sa réponse.

« Je jouais à l'école secondaire à mon année de repêchage [NDLR : 2013], et j'étais au niveau A, plutôt que AA. Je pesais 160 lb, je jouais au secondaire et j'étais dans une petite école, donc je n'avais pas reçu un seul appel d'une équipe. Rien du tout. Au bout du compte, ça a peut-être été bénéfique, car ça m'a un peu fouetté. »

En fait, Pionk était à ce point absent des écrans radars qu'il ne s'est même pas pointé aux repêchages de 2013 et 2014. C'est à Minnesota-Duluth, un bon programme universitaire, qu'il a commencé à attirer l'attention. Il a aussi pris du muscle et pèse maintenant 186 lb, sur 6 pi.

À sa deuxième année au collège, il a mené son équipe à la finale du championnat national américain, où elle s'est inclinée devant l'Université de Denver. Au passage, il avait aidé les Bulldogs à se qualifier pour le carré d'as (le Frozen Four) en préparant le but gagnant en prolongation de la finale régionale. Les adversaires lors de ce match : les Terriers de Boston University, dirigés par... son entraîneur-chef actuel, David Quinn !

« C'était un joueur dominant au collège, se rappelle Quinn. Chaque fois qu'il était sur la glace, il avait un impact parce qu'il jouait avec rythme. Il comprend que pour que son talent ressorte, il doit jouer avec hargne, à un bon rythme, et il le fait. »

« C'était juste un match, mais c'était un gros match, ajoute Pionk. Quinn a peut-être vu quelque chose en moi. Ils avaient toute une équipe, avec Clayton Keller, Charlie McAvoy et Jordan Greenway. On avait de bons joueurs aussi. C'était tout un match et ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. »

Sans Zuccarello ni Lundqvist

Les Rangers déploieront une formation très jeune ce soir, car plusieurs de leurs vétérans sont sur la touche.

C'est le cas de Mats Zuccarello, un pilier de cette équipe ces dernières années, qui soigne une blessure à l'aine tout en faisant la manchette en raison des rumeurs de transaction. Adam McQuaid et Cody McLeod sont également sur la touche, tout comme les plus jeunes Vladislav Namestnikov et Pavel Buchnevich. Résultat : on comptera quatre joueurs de 20 ans ou moins dans la formation.

Ce sera également jeune devant le filet. Quinn donne congé à Henrik Lundqvist, puisque les Rangers jouent à la maison demain. C'est donc Alexandar Georgiev, 22 ans, qui défendra leur filet.

Le Tricolore n'a pas tenu d'entraînement ce matin. Il faudra donc attendre au point de presse de Claude Julien en fin d'après-midi pour connaître l'identité du gardien partant.

Formation probable des Rangers

Kreider-Hayes-Chytil

Vesey-Zibanejad-Fast

Strome-Howden-Andersson

Lettieri-Gettinger-Fogarty

Staal-Pionk

Claesson-Shattenkirk

Skjei-Smith

Georgiev