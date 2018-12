Septième victoire de suite pour les Capitals

Nicklas Backstrom a réussi un tour du chapeau et les Capitals de Washington ont vaincu les Devils du New Jersey 6-3, vendredi soir, pour remporter un septième match de suite.

Tom Wilson a marqué son septième but en neuf matchs, mais il a été chassé de la rencontre après avoir assené une mise en échec douteuse à Brett Seney.

Seney s'est débarrassé de la rondelle tard en deuxième période et Wilson s'est amené derrière lui avant de le frapper avec son épaule gauche. Wilson a reçu une inconduite de partie pour une mise en échec à la tête, ce qui nécessitera une révision du préfet de discipline de la LNH.

Wilson avait écopé une suspension de 20 matchs qui avait été réduite à 14 en raison d'une mise en échec illégale à la tête lors du calendrier préparatoire. Cette fois, il pourrait s'en tirer parce que le principal point d'impact ne semblait pas la tête de Seney. Le joueur des Devils est revenu au jeu en troisième période.

Alex Ovechkin et Andre Burakovsky ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui ont vu le gardien Braden Holtby réaliser 33 arrêts.

Travis Zajac, Nico Hischier et Marcus Johansson ont répliqué du côté des Devils, qui ont perdu quatre matchs de suite et six de leurs sept derniers. Keith Kinkaid a alloué quatre buts sur 29 lancers.