 Sénateurs: Chabot tente de remplir les souliers de Karlsson 

Âgé de 21 ans, Chabot occupe le deuxième rang des pointeurs de la LNH parmi les défenseurs avec 25 points, seulement un de moins que son rival des Maple Leafs de Toronto Morgan Rielly.

Le nom de Karlsson est revenu dans les rumeurs de transaction tout au long de l'été, puis il a finalement pris la direction de San Jose en septembre, un jour avant le premier entraînement sur glace des Sénateurs.

De son côté, Chabot a passé l'été à se préparer pour ce qui semblait être une conclusion inévitable : le départ du double récipiendaire du trophée Norris.

«J'ai eu quelques discussions avec les entraîneurs et ils m'avaient dit que j'aurais un rôle plus important, a raconté Chabot lors d'un entraînement matinal récent au Centre Canadian Tire. J'avais ça en tête lors de ma préparation.»

Sélectionné au 18e rang du repêchage de 2015, Chabot a passé une portion de la dernière campagne dans les mineures, mais il a tout de même accumulé neuf buts et 16 aides en 63 matchs dans la LNH, souvent aux côtés de Karlsson.

Après un peu plus du quart de la saison 2018-19, Chabot a déjà six buts et 19 aides au compteur et il passe en moyenne de 23 minutes et 37 secondes sur la patinoire par rencontre, incluant 3 : 16 en avantage numérique.

D'une certaine manière, même si Karlsson - qui a inscrit un premier but avec les Sharks samedi après un début de campagne au ralenti - est parti, sa présence est toujours ressentie à Ottawa chaque fois que Chabot touche à la rondelle.

«C'était spécial de simplement le voir sur la patinoire effectuer des jeux et admirer sa vision du jeu, a dit Chabot au sujet de son expérience avec le no 65 la saison dernière. Vous apprenez beaucoup en passant du temps avec lui, en regardant comment il travaille.

«Personnellement, j'essaie d'être comme lui, de jouer un peu comme lui, et c'était donc très enrichissant. »

Dylan DeMelo, qui a été acquis dans la transaction envoyant Karlsson à San Jose, a souvent fait la paire avec Chabot cette saison et il est impressionné par la détermination et le désir d'apprendre du natif de Sainte-Marie.

«Son instinct offensif est à un très haut niveau déjà, a dit DeMelo. Je lui parle beaucoup de l'importance de l'agressivité, de rester à la bonne distance de son rival et de bien utiliser son bâton. Il est très réceptif aux conseils.»

«Il veut que nous nous comptions sur lui, ce qui est ce dont nous avions besoin», a ajouté l'ailier Mark Stone.