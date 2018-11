Canadien-Devils: Claude Julien s'impatiente

(Newark) Si on faisait un travail scolaire sur le point de presse de Claude Julien, on pourrait dire que son insatisfaction face à son quatrième trio était l'idée principale de sa présentation.

Le Tricolore accueillera du sang neuf ce soir, avec la présence de Michael Chaput dans la formation face aux Devils. Chaput remplacera Matthew Peca au centre du quatrième trio, et Julien espère que cette décision fouettera les deux ailiers de cette unité 100% québécoise, Nicolas Deslauriers et Charles Hudon.

«On a besoin de meilleures présences de notre quatrième trio, qu'il soit plus fiable, a martelé l'entraîneur-chef du Tricolore, après l'entraînement matinal. On n'est pas en position de changer les trois joueurs, mais il faut mettre tout le monde en alerte.»

«C'est le trio au complet. On se fait marquer des buts. Souvent, on ne fait pas notre travail défensivement. C'est cette position [le centre] qui change ce soir, mais ils doivent tous être sur le bout des orteils s'ils veulent rester dans la formation, parce que notre quatrième trio doit être meilleur. On s'attend à plus. Ce n'est pas toujours de marquer des buts, mais on ne veut pas en accorder autant quand ils sont sur la glace.»

Selon nos vaillants amis de NaturalStatTrick, Hudon, Peca et Deslauriers ont passé 51 minutes ensemble cette saison à forces égales. Pendant ces 51 minutes, le CH a inscrit deux buts et en a accordé quatre. Deux de ces buts accordés ont été marqués lundi, contre les Capitals de Washington.

«Sur un des buts, on pourrait dire que c'était une malchance, mon bâton s'est brisé, mais on doit continuer à surveiller nos joueurs et on ne l'a pas fait, rappelle Deslauriers. On va jouer beaucoup de matchs dans les prochains jours. On sait que notre trio joue moins de minutes, mais on doit mieux jouer pour donner un répit à nos meilleurs trios.»

Hudon comprend la frustration de l'entraîneur.

«Il a tout à fait raison. Personnellement, ça ne va pas super bien. Je dois garder les choses simples, a indiqué le numéro 54.

«Quand on dit que les dieux du hockey ne sont pas avec toi, c'est ce que je sens en ce moment. J'essaie de travailler le plus fort possible, mais il n'y a rien qui va. Je ne suis pas satisfait de mon rendement, il faut juste que je sois meilleur.»

Peca n'a joué que 7 min 17 s lors du dernier match, lundi. Le Franco-Ontarien est rayé de la formation pour une deuxième fois cette saison. En 20 matchs, il totalise six points, dont un seul, but, et a gagné 48% de ses mises au jeu.

Le CH a perdu des éléments ces dernières semaines, pour une panoplie de raisons (retraite, ballottage, blessures) et visiblement, c'est le quatrième trio qui en ressent les effets.

«On a perdu Tomas Plekanec et Jacob de la Rose, a rappelé Julien. Quand Paul Byron et Joel Armia vont revenir, on va se retrouver avec des joueurs qui vont rendre ce trio bien meilleur.»

Grosse journée pour Chaput !

De son côté, Chaput affichait un large sourire lors de sa rencontre avec les médias. Il a appris son rappel hier en après-midi. Il était à Utica, où le Rocket joue ce soir. Chaput a donc loué une voiture et parcouru en soirée les quelque 400 km qui séparent Newark de cette bourgade. Dans les circonstances, il portait donc un survêtement du club-école du CH !

Chaput, qui portera le numéro 43, disputera un 136e match dans la LNH, mais un premier dans l'uniforme du CH.

«Les matchs préparatoires, c'est une chose, mais de jouer un match en saison, ce sera très spécial. J'ai vraiment hâte», a-t-il dit.

En 18 matchs à Laval, Chaput compte sept buts et trois passes.

Hischier de retour

Les Devils, eux, saluent le retour de Nico Hischier. Le Suisse, qui a adressé quelques mots en français aux journalistes ce matin, a raté les quatre derniers matchs en raison d'une blessure à un pouce. Avant de tomber au combat, Hischier totalisait 12 points en 15 matchs.

Le jeune homme de 19 ans viendra prêter main-forte à l'avantage numérique des Devils. L'unité vient au 13e rang de la LNH, avec une efficacité de 21,2%, ce qui n'est pas vilain, mais après 12 matchs, ce taux de succès était de 27,5%. L'attaque à cinq des Devils a été blanchie dans les sept derniers matchs (0 en 15).

Le retour de Hischier a pour effet de sortir de la formation l'ancienne gloire des Ducks d'Anaheim Stefan Noesen. C'est donc dire que le Québécois Jean-Sébastien Dea maintient sa place et affrontera le Canadien pour une première fois. L'attaquant, réclamé au ballottage en début de saison, compte trois buts et deux passes en 17 matchs.

Devant le filet, ce sera un duel entre Carey Price et Keith Kinkaid. Le Tricolore amorce une séquence de trois matchs en quatre jours, donc il ne faudrait pas s'étonner de voir Antti Niemi en action au cours de cette séquence. Kinkaid revient quant à lui à son poste après que Cory Schneider eut obtenu le dernier départ, dimanche en Caroline.

