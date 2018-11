Les Flames malmènent les Golden Knights 7-2

Matthew Tkachuk et Johnny Gaudreau ont tous les deux amassé quatre points, ce qui égale leur sommet en carrière, et les Flames de Calgary ont écrasé les Golden Knights de Vegas 7-2, lundi soir.

Cette victoire a permis aux Flames de s'emparer du premier rang de la section Pacifique, et ce, même s'ils ont le même nombre de points que les Sharks de San Jose.

Les Flames n'ont pas mis de temps avant de se mettre en marche et ils ont pris les devants 5-0 après 20 minutes de jeu. Gaudreau a récolté un but et trois aides pour devenir le 10e joueur de l'histoire des Flames, et le premier depuis Olli Jokinen (14 février 2011), à obtenir quatre points en une période.

Tkachuk a touché la cible deux fois durant l'affrontement, tout comme Sean Monahan. TJ Brodie et Sam Bennett ont joint la fête pour les Flames, qui se mesureront aux Golden Knights vendredi.

Nick Holden et Max Pacioretty ont assuré la réplique pour les visiteurs.

Le gardien d'origine tchèque David Rittich a stoppé 20 lancers pour porter sa fiche à 7-1-0. Il s'agissait de son deuxième départ consécutif.

Malcolm Subban a joué pendant tout le match et il a réalisé 25 arrêts dans la défaite. Après avoir montré un dossier de 13-4-2 à sa saison recrue, Subban a perdu ses quatre départs cette saison.