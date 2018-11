Daniel Brière, un allié de l'ombre

Brière et Bouchard, une relation qui dure

Au moment d'annoncer ce partenariat, Bouchard avait été élogieux à l'endroit de Brière. L'entraîneur-chef du Rocket n'est généralement pas à court de qualificatifs, mais même pour Joël Bouchard, c'était beaucoup. «Un chum», «excellent gars de hockey», «gars avec des bons principes», «intègre», «droit», «environnement en lequel on croit», et ainsi de suite.

La relation entre les deux hommes remonte à l'époque des Coyotes de Phoenix, en 2000-2001. Brière et Bouchard tentaient tant bien que mal de s'établir dans la LNH.

«On avait 22 joueurs dans l'équipe et la majeure partie des matchs, c'était moi et Joël qui étions laissés de côté, se souvient Brière. Pour moi, jeune et encore un peu immature, j'étais frustré par cette situation. Joël, déjà à cet âge-là, avait du leadership. Il avait juste trois ou quatre ans de plus que moi, mais il était capable de me parler et de m'encourager. De me dire: "Non, ce n'est pas grave, oui, c'est difficile, mais on va travailler comme des malades et ils n'auront pas le choix de nous donner la chance de jouer."

«C'était toujours son attitude, même quand il était découragé. Il m'a appris à être un vrai professionnel. Je ne suis pas surpris qu'il soit là aujourd'hui. Déjà, on voit que le Rocket s'en va dans la bonne direction avec lui en contrôle.»

Sans le savoir, Brière et Bouchard profitaient à l'époque de leurs temps libres pour établir les bases de ce qui allait devenir leur après-carrière. Ils s'amusaient à établir un rapport de dépisteurs des différents joueurs dans la ligue.

«On était d'accord sur la majorité des analyses, mais il y en avait quelques-unes où on ne se rejoignait pas. Des fois j'avais raison, des fois il avait raison. Le plus souvent, il avait raison.»

Les deux hommes ont gardé des liens au fil des années. Ils jouaient ensemble l'été au tournoi caritatif À bout de souffle à Sherbrooke. Ils ont gardé contact à travers Ian Laperrière, ancien coéquipier de Brière et ami proche de Bouchard. Ils se parlaient une fois par mois... et ils se parlent aujourd'hui plusieurs fois par semaine. Brière, allié de l'ombre.