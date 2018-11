Sidney Crosby serait blessé au haut du corps

Associated Press Pittsburgh

L'entraîneur-chef Mike Sullivan a refusé de préciser la nature de la blessure de Crosby. Ce dernier n'a pas raté la moindre présence sur la patinoire et a disputé plus de 21 minutes de jeu dans la défaite de 4-2 des Penguins contre les Devils du New Jersey mardi soir.

Le vétéran âgé de 31 ans connaît un bon début de saison, avec huit buts et 11 mentions d'assistance en 16 rencontres.

Les Penguins ont perdu cinq de leurs six derniers matchs et présentent une fiche de 7-6-3 au quart de la campagne. Ils accueilleront le Lightning de Tampa Bay jeudi soir.

La formation de la Pennsylvanie a procédé à une transaction mercredi, en expédiant l'attaquant Carl Hagelin aux Kings de Los Angeles en retour de l'attaquant Tanner Pearson.