Matthew Peca admire Yanni Gourde

Les deux joueurs ont passé quatre ans à poireauter dans le système de développement du Lightning de Tampa Bay.

La grande différence ? L'un des deux, Yanni Gourde, a signé vendredi un contrat de 6 ans et 31 millions avec le Lightning. Et l'autre, Matthew Peca, joue un rôle de soutien sur quatrième trio du Canadien et espère atteindre les dix minutes de jeu.

Gourde parlait cet été de Peca, qu'il connaît bien, comme d'un joueur « comme lui, qui avait seulement besoin d'une chance ». Or, Gourde a saisi sa chance à deux mains la saison dernière, la première au cours de laquelle il pouvait vraiment briller : 64 points en 82 matchs. Il en compte 12 en autant de matchs cette saison et prouve hors de tout doute qu'il n'était pas un feu de paille.

Pour Peca, c'est plus complexe à sa première saison comme joueur régulier : 3 aides en 11 matchs, et un taux de succès décevant à 43,8 % sur les mises enjeu. Il se retrouve aussi trop souvent du mauvais côté des batailles le long des rampes.

Peca pensait-il que son passage dans la LNH se déroulerait mieux, surtout après un camp d'entraînement intéressant ?

« Oui et non. Je savais que mon rôle serait différent que celui auquel j'étais habitué dans la Ligue américaine. Ce sont des petites choses sur lesquelles je pensais que je serais meilleur, notamment les mises en jeu. [...] J'ai bien commencé et il y a des choses que je veux améliorer, comme mon jeu en zone défensive. Mais je travaille fort. J'essaie d'amener de l'énergie à l'équipe. »

Claude Julien est le premier à reconnaître le travail acharné de son centre de quatrième trio. Mais il voit aussi, comme tout le monde, que l'ajustement de Peca à sa nouvelle vie ne se fait pas sans heurts.

« Ce n'est pas facile pour les joueurs. Un joueur qui joue 18, 20 minutes est plus impliqué et confortable. Quand tu demandes de jouer entre 6 et 10 minutes, des fois ce n'est pas évident. Peut-être avec l'expérience et le confort, on va le voir en apporter un peu plus. Il a quand même une bonne vitesse, de bonnes habiletés. On risque d'en voir plus, mais ce n'est pas par manque d'effort. »

En attendant, Julien continue à utiliser Peca avec régularité. Il a été laissé de côté une seule fois cette saison. Peca est le quatrième attaquant le plus utilisé en désavantage numérique, et jamais cette saison l'adversaire n'a marqué dans ce contexte lorsqu'il était sur la glace. L'entraîneur aime aussi sa vitesse, une dimension qui fait parfois sur un quatrième trio qui en a laissé plusieurs sur leur faim.

C'est d'ailleurs en raison de sa vitesse que Peca a choisi le Canadien cet été. Il sentait qu'il s'intégrerait bien au nouveau style de l'équipe. Maintenant, il ne tient qu'à lui de se retrousser les manches et de montrer qu'il peut en donner plus. Et ce soir, face au Lightning, il aura devant lui un certain Yanni Gourde pour lui montrer le chemin à suivre.

« C'est un bon exemple, a reconnu Peca. Il a travaillé fort toute sa carrière. Il a connu des bonnes saisons, mais dans sa situation avec le Lightning il n'avait pas vraiment ses chances. Je suis content pour lui. Il joue le style que je veux jouer. Il a plus d'expérience, il a vraiment bien joué l'an passé. C'est un joueur que j'admire. »

Byron ne fera pas le voyage

Dans les autres nouvelles de ce matin, Tomas Plekanec a patiné avec ses coéquipiers pour la première fois depuis qu'il a été placé sur la liste des blessés pour une douleur au bas du dos il y a environ deux semaines. Il rencontrera les médecins au cours de la journée, et Claude Julien sera ensuite en mesure de nous faire une mise à jour de son état de santé.