Charles Hudon: «Je dois saisir cette chance»

Paul Byron sera-t-il à sa place, après avoir raté la fin du dernier match et l'entraînement d'hier? «Décision d'avant-match».

Noah Juulsen, absent depuis deux matchs, fera-t-il son retour? «Décision d'avant-match».

Qui sera laissé de côté, Karl Alzner, Victor Mete, qui? «Je vous le dis, malheureusement, je n'ai pas de formation à vous donner. Ça va être clair pendant l'échauffement ce soir.»

Bon. On verra. En attendant, ce matin à l'entraînement, Charles Hudon jouait sur le même trio que Jonathan Drouin et Max Domi. Toute une volte-face pour un joueur laissé de côté il y a une semaine à peine et qui se retrouvera (peut-être) avec un rôle résolument offensif.

Il suffit d'avoir lu quelques-uns de nos textes cette saison pour comprendre que c'est exactement la chance qu'attendait Hudon depuis le début du camp d'entraînement.

«C'est la business, c'est le hockey, a expliqué le Québécois ce matin. Je suis un joueur de hockey. Je me posais certaines questions, mais j'ai parlé avec Claude avant le match contre Calgary (23 octobre dernier). Nous avons eu une bonne discussion. Il m'a dit de bons mots, ça faisait du bien à entendre. Il m'a aussi ouvert les yeux sur certaines choses à travailler.»

Claude Julien n'a pas voulu entrer dans le détail de la discussion, citant le caractère privé de l'échange, mais a admis que ses mots avaient été seulement «positifs».

«Je connais Jo depuis longtemps et j'ai aussi joué avec Max au sein d'Équipe Canada, a ajouté Hudon. Je vois ça comme une opportunité. Je dois prendre ma place, j'ai ma chance et je veux la saisir. Mais je dois garder le même genre de match, finir mes mises en échec, récupérer des rondelles et rester responsable dans mon territoire.»

Armia encore, Alzner en attente

On vous parlait du mystère entourant la formation de ce soir. Ça inclut évidemment qui sera laissé de côté ce soir du côté défensif. Alzner a mené l'étirement de fin de séance, à quelques heures d'un match contre son ancienne équipe, les Capitals. Mete, de son côté, a fait des heures supplémentaires. Les deux défenseurs ont fait des rotations à l'entraînement avec Xavier Ouellet, comme ça a été souvent le cas cette saison. Ce sont les seuls indices dont on dispose.

S'il devait céder sa place, Alzner n'a pas l'intention de laisser cette situation miner son moral. Le vétéran dit s'inspirer de son ancien coéquipier chez les Capitals Taylor Chorney qui gardait sa bonne humeur même s'il était laissé de côté la moitié du temps.

«C'est tôt dans la saison, ce n'est pas encore trop dur à accepter, a dit Alzner, toujours aussi sympathique. On verra. J'ai vu dans le passé certains joueurs dont l'attitude nuisait à l'équipe et je ne veux pas être ce gars-là. Pas du tout. Peu importe mon rôle, je veux amener de l'énergie positive et des sourires. Je ne vais pas changer.»

Côté unités spéciales, Joel Armia était de retour sur la première vague d'avantage numérique, et il y sera encore ce soir selon l'entraîneur. C'est une décision qui a de quoi surprendre: Armia compte 6 aides, et aucun but, en 219 minutes sur l'avantage numérique dans sa carrière. Sans oublier qu'il a déçu à plusieurs égards cette saison, et que son premier séjour sur la première vague d'avantage numérique n'a rien cassé. Pourquoi Claude Julien lui fera-t-il de nouveau confiance?

«C'est un changement de personnel pour voir ce que différents joueurs peuvent amener à différentes positions. Ce n'est pas ce qu'un individu peut amener, mais ce que le groupe de cinq peut amener ensemble. Ça prend de tout, des tireurs, des joueurs prêts à aller devant le filet, des joueurs capables de faire des jeux. Armia est un joueur intelligent, au milieu il est capable d'appuyer celui qui a la rondelle, surtout quand il y a beaucoup de pression sur lui.»

Petite note en terminant, les Capitals ont un taux de succès ahurissant de 37,1% en avantage numérique. Disons que s'il y a avait un moment pour le Canadien, parmi tous les moments possibles, pour ne pas écoper d'un mauvais deux minutes, c'est bien ce soir...

- - -

Les trios à l'entraînement ce matin

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Hudon

Lehkonen-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Peca-Shaw

Byron en rotation

En défense

Benn-Petry

Reilly-Juulsen

Ouellet-Mete-Alzner