Max Domi a repris là où il avait laissé en mars

Galvanisé, encore aujourd'hui, par un échange qui l'a envoyé dans un marché où le hockey règne en roi et maître, Max Domi vient de compléter l'un des meilleurs mois de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Un mois qui fait suite à une fin de saison encourageante alors qu'il portait l'uniforme des Coyotes de l'Arizona.

Grâce à une récolte de 11 points en 11 matchs, dont cinq buts, Domi a non seulement terminé au premier rang des marqueurs chez le Canadien de Montréal en octobre, il a été le gagnant du premier segment de la saison de la coupe Molson.

L'attaquant de 23 ans a récolté cinq de ses 11 points en avantage numérique, à égalité avec Jonathan Drouin. Il a aussi établi un sommet personnel avec une séquence de six matchs avec au moins un point, amassant huit points (5-3-8) du 15 au 27 octobre.

En mars 2018, Domi s'était sorti d'une torpeur qui perdurait depuis le début de la saison en obtenant 15 points en 17 parties - la meilleure production de sa carrière lors d'un même mois -, soit exactement le tiers de sa récolte finale de 45 points en 82 rencontres.

Lors de ce mois, Domi avait obtenu un pourcentage d'efficacité de 16,7% (4 buts en 24 tirs). Voilà qu'il a trouvé le moyen de faire mieux en octobre avec un taux de réussite de 21,7% grâce à cinq buts à l'aide de 23 tirs.

Interrogé sur la raison de ses succès à ses premiers pas avec le Canadien, Domi a insisté sur l'ambiance qui règne au sein de l'équipe et est revenu sur le bonheur qu'il ressent lorsqu'il revêt l'uniforme montréalais.

«C'est un nouveau départ pour plusieurs joueurs dans ce vestiaire et tout le monde est vraiment heureux d'être ici. C'est le pur délice de faire partie de cette organisation et de jouer dans une nouvelle ville. Quand une équipe connaît du succès, les joueurs, sur une base individuelle, en soutirent des bénéfices. La réussite collective mène à la réussite individuelle et c'est pas mal ce que vous voyez en ce moment», a expliqué Domi.

L'attaquant natif de Winnipeg est revenu sur la transaction du 15 juin dernier. Au passage, il a admis qu'il avait vécu certains moments de mélancolie, qui ont disparu quand il a saisi toute la portée d'un transfert à Montréal.

«Le fait d'être échangé était quelque chose de nouveau pour moi car je n'avais jamais été impliqué dans une transaction auparavant. C'était différent. Pendant les deux premières heures, je dirais, j'ai trouvé difficile de dire au revoir à mes anciens coéquipiers et de réaliser que j'allais amorcer un nouveau chapitre.

«Mais quand vous réalisez que vous êtes échangé à une organisation comme celle-ci, avec toute son histoire, toutes ses réussites, tous ces visages qui ont joué ici avant, il n'y a rien d'autre à faire que de sourire et d'être prêt à jouer. J'ai vraiment passé un bel été à me préparer pour la saison à venir.»

Malgré quelques moments d'égarement auxquels il demeure susceptible, comme sa longue suspension pendant le calendrier préparatoire ou encore sa pénalité pour conduite antisportive à un moment crucial du match de mardi contre les Stars de Dallas, Domi a bien répondu aux attentes que le Canadien avait fondées en lui.

«Dans le cas de Domi, on était convaincu qu'il pourrait remplir le rôle de centre et de nous donner la vitesse qu'on recherchait cette année dans notre équipe», a fait remarquer l'entraîneur-chef Claude Julien lorsqu'il a été invité à expliquer ce que Domi apportait de différent à comparer avec Alex Galchenyuk.

«Alors, ce n'est certainement pas une flèche à Alex, car Alex est un marqueur naturel et il nous a donné de gros buts, a ajouté Julien. Parfois, tu fais des échanges qui sont bons pour les deux équipes. Dans notre cas, on pense que ç'a été un bon échange pour nous. Max nous a donné ce que l'on recherchait.»