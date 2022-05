Pour plusieurs personnalités du milieu des sports, des affaires ou de la culture, Guy Lafleur était une idole, une inspiration. Voici ce qu’elles ont dit, mardi lors de ses funérailles nationales.

William Thériault La Presse

André Duchesne La Presse

Plus grand que nature

« C’est une inspiration », a affirmé le président des Alouettes de Montréal, Mario Cecchini. « Il y a une photo dans La Presse qui avait été publiée dans ma jeunesse… Lafleur était sur la glace, avec du brouillard jusqu’aux genoux. Ça expliquait qu’il était là quatre heures avant le match. J’avais 10-11 ans, et c’est resté avec moi toute ma vie. C’était une inspiration dans tous les sens du terme. »

Des moments extraordinaires

Luc Picard, qui réalise actuellement un film sur la vie de Guy Lafleur avec l’assentiment de sa famille, souligne que les funérailles nationales pourraient légèrement influencer son écriture. « Je suis ici pour tout ce qu’il m’a fait vivre, ajoute-t-il. Pour tous les moments extraordinaires que j’ai eus à le regarder jouer. Et tout ce qu’il représente pour tout le monde. Je partage un petit peu ma peine avec d’autre monde. »

« Tu sors de là le cœur gros »

« Moi, j’étais un fan fini de Guy Lafleur. C’était mon idole », a confié Christian Larouche, qui produit le film sur le Démon blond. « Donc c’était quelque chose d’important pour moi aujourd’hui. Je dois dire que j’ai beaucoup pleuré quand Larry Robinson a fait son discours. Patrick Roy, son allocution était extraordinaire, et j’ai eu de l’émotion quand Ginette Reno a chanté. C’était une belle cérémonie. Tu sors de là le cœur gros : notre héros national nous a quittés. »

Idole de jeunesse

Photo Dominick Gravel, LA PRESSE Jean Bédard, président et chef de la direction de La Cage

« Guy Lafleur, ça a été mon idole de jeunesse. Il nous a donné des moments extraordinaires à La Cage », s’est rappelé le président et chef de la direction de la chaîne de restauration, Jean Bédard. « C’est un paquet de souvenirs… C’est très difficile aujourd’hui. J’aurais aimé que mes gars voient Guy Lafleur jouer en personne. »

« On a grandi avec lui »

Photo Dominick Gravel, LA PRESSE Pierre-Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

« On a une proximité avec Guy Lafleur, ceux de mon âge, a expliqué Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. On a grandi avec lui, on a grandi avec sa détermination. » Se rappelle-t-il d’un moment spécifique que lui a fait vivre la légende du hockey ? « Je n’ai pas un souvenir en particulier, ce ne sont que de beaux souvenirs », répond-il.

« Notre Maurice Richard »

« J’ai été sur la même patinoire que lui et j’ai vu un être très généreux. Ça fait mal. C’était notre Maurice Richard à nous autres », a illustré le comédien Denis Bouchard, qui se souviendra longtemps de la fermeture du Forum. « J’avais tout coordonné cela. Tous les joueurs étaient là en même temps et Guy m’avait dit : “ça va bien aller. Arrête de t’énerver avec ça.” »

Boucler la boucle

Depuis qu’elle a 16 ans, la plongeuse Annie Pelletier a régulièrement côtoyé Guy Lafleur. « La dernière fois que je l’ai vu, dans sa chambre d’hôpital en 2019 après son quadruple pontage, nous avions jasé durant deux heures. Par la suite, on s’est texté. On devait toujours aller dîner, mais ce n’est jamais arrivé. Alors je suis là pour boucler la boucle », a-t-elle confié.

Tous les Québécois l’aimaient

Photo Dominick Gravel, LA PRESSE Claude Meunier, acteur et dramaturge

L’acteur Claude Meunier a quant à lui résumé les sentiments de tout un peuple en seulement quelques mots. « C’est quelqu’un que j’aimais beaucoup, comme tous les Québécois. Il était une idole et un être humain formidable. »