Nombreux sont les Québécois qui, en apprenant la disparition de Guy Lafleur, ont eu le sentiment de perdre un membre de leur famille. Quelqu’un qui était dans leur vie depuis toujours, ou presque.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Martin St-Louis fait partie de ce groupe. Né en 1975, il a grandi et commencé à jouer au hockey alors que Lafleur était au sommet de sa carrière — et de la LNH.

C’est donc à son « premier joueur favori », à son « premier héros », qu’il dit aujourd’hui au revoir.

Visiblement ému, il s’est adressé aux membres des médias tout juste avant de partir pour Ottawa, où le Canadien affrontera les Sénateurs samedi.

L’admiration qu’il éprouvait pour Lafleur, tout petit, n’était pas seulement attribuable au fait que l’ailier droit était le joueur préféré de son père. « Il avait une présence, une image », rappelle-t-il. Quand il repense à son idole, il revoit « ses cheveux blonds qui flottaient au vent, quand tu le voyais patiner en zone neutre à 100 milles à l’heure et passer à l’offensive ».

« Il prenait la rondelle, et c’est comme s’il disait : je m’en vais compter un but, a poursuivi St-Louis. Il avait une telle autorité, une telle confiance… Dans le salon, chez nous, quand Guy s’élançait, on se levait. Quelque chose d’excitant allait arriver. C’était un superhéros. »

Martin St-Louis porte plusieurs regards sur le célèbre numéro 10. Celui du partisan, évidemment. Mais celui de l’homme et de l’entraîneur.

En 2014, lorsqu’il a perdu sa mère, celui qui évoluait à l’époque pour les Rangers de New York a été soufflé de voir Guy Lafleur et Réjean Houle assister aux funérailles. « Ç’a été très touchant pour moi, et tout spécialement pour mon père », raconte-t-il encore.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE En 2014, Guy Lafleur et Réjean Houle assistaient aux funérailles de la mère de Martin St-Louis.

« J’ai pu comprendre à quel point c’était une bonne personne, un bon être humain. Il y a des gens qui ont un impact sur toi sans avoir à faire grand-chose. »

Sur la glace, Lafleur a toujours été connu comme un infatigable travailleur. Celui qui arrivait des heures avant les matchs, qui ne prenait jamais une soirée de congé.

Plus tôt, cette semaine, l’organisation a organisé une soirée afin que les nouveaux membres de la direction puissent rencontrer et côtoyer les anciens joueurs du club. Un moment de réflexion a été réservé au Démon blond, trop affaibli pour être présent. Et les conversations ont rapidement convergé vers sa carrière exceptionnelle.

« C’était un pro, un gars qui pouvait se fâcher de temps en temps, qui jouait avec beaucoup de passion, rappelle St-Louis. J’aime entendre ça, des anciens. Ils disaient que si Guy ne scorait pas, il allait frapper, il se fâchait. Et le lendemain, il arrivait de bonne heure avec le gardien Michel Larocque et lançait 200 rondelles avant la pratique. Il était tellement talentueux, mais ce n’est pas qu’une question de talent. Il avait de la drive. »