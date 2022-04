L’ancien joueur étoile du Canadien de Montréal Guy Lafleur est décédé à l’âge de 70 ans des suites d’un long combat contre le cancer du poumon. « Durant toute la période des traitements, toute l’équipe et moi avons été marqués par sa grande générosité, son courage, son calme et sa résilience. Reposez en paix M. Lafleur », a indiqué le docteur Mustapha Tehfe, hémato-oncologue au CHUM.

Richard Labbé La Presse

Avant de devenir Guy, le célèbre Guy adoré de la foule du Forum de Montréal, Guy Lafleur était tout simplement… Guy Lafleur.

Tout simplement un gars de Thurso, issu du Québec rural, avec un rêve. Un rêve et aussi un talent fou. Déjà, à un très jeune âge, il remplissait les filets adverses avec des rondelles qu’il avait l’habitude de lancer avec un bâton de feu, avec une telle vitesse que la plupart des gardiens n’y voyaient rien.

Passé au hockey junior, avec les Remparts à Québec de la LHJMQ, Guy Lafleur entreprit de construire sa légende : une saison de 170 points en 1969-1970, et puis une autre, encore plus spectaculaire, de 209 points (dont 130 buts !) en seulement 62 matchs en 1970-1971. Cela allait faire de lui l’un des premiers choix les plus convoités de l’histoire du hockey de la Ligue nationale, au repêchage de 1971.

À ce sujet, la légende est déjà bien connue, sans doute aussi bonifiée par le passage du temps : les Seals de la Californie, pauvre club de l’expansion de 1967, eurent la mauvaise idée d’échanger leur premier choix au repêchage de 1971, au Canadien et au directeur général Sam Pollock, qui n’y croyait sans doute pas lui-même. Et puis pourtant, ce fut la réalité : en retour de leur premier choix, les Seals eurent la « chance » d’acquérir le premier choix du Canadien au repêchage de 1970 et un joueur sans importance, un certain Ernie Hicke.

PHOTO PAUL-HENRI TALBOT, ARCHIVES LA PRESSE Sam Pollock en 1971

Le Canadien savait trop bien que le premier choix au total de l’encan 1971 allait mener à l’acquisition d’un joueur de premier plan, soit Lafleur ou encore Marcel Dionne, l’autre joueur vedette du hockey junior canadien. L’embarras du choix, en somme, et peu importe le nom de l’élu ; le Canadien n’allait certes pas se tromper.

Il ne se trompa pas, en effet.

Certes, Lafleur mit un peu de temps avant de se mettre en marche. Chez le Canadien, ses trois premières saisons furent jugées décevantes, incluant celle de 1973-1974, où une production de 21 buts en 73 rencontres fut mal reçue par plusieurs partisans. Dans la foule, la rumeur à son sujet n’était pas très favorable. « Pour beaucoup, Guy Lafleur serait un bon joueur, sans plus », écrit l’auteur Georges-Hébert Germain au sujet de cette période dans l’Ombre et la lumière, biographie parue en 1990.

Puis, en 1974-1975, ce fut l’explosion.

PHOTO JEAN GOUPIL, ARCHIVES LA PRESSE Lors de la saison 1974-1975, la production de Guy Lafleur explose. Pour la première fois, il passe le cap des 50 buts.

De saisons de 29, 28 et 21 buts, Guy Lafleur passa à une production spectaculaire de 53 buts en 1974-1975, pour aller avec un total de 119 points en 70 matchs. C’est ce joueur-là que le Canadien et ses partisans attendaient depuis le repêchage de 1971, et le voici qui se manifesta enfin. Coïncidence ? L’éclosion du numéro 10 arriva au moment même où le Canadien était en train de bâtir la deuxième dynastie de sa longue et glorieuse histoire ; la saison suivante, celle de 1975-1976, c’est une récolte de 125 points que Lafleur ajouta à sa fiche, en plus de permettre à son club de détrôner les méchants Flyers de Philadelphie en grande finale.

En tout, l’heure de gloire de Lafleur ne se calculera pas en heures, non, mais bien en saisons : six saisons consécutives d’au moins 50 buts, dont celle de 1977-1978 avec 60 buts, un sommet en carrière pour lui. Il récoltera le trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile des séries, lors du printemps de 1977, grâce à ses 26 points en seulement 14 rencontres éliminatoires. Pendant ce temps, il permit au Canadien de récolter quatre fois de suite la coupe Stanley, la dernière du lot au printemps de 1979.

Ensuite, ce fut pour lui la fin des beaux jours. Blessé à la suite d’un coup sournois, il doit assister, à l’écart et impuissant, à l’élimination surprise du Canadien lors du printemps suivant, face aux North Stars du Minnesota. Ça marque le début d’une nouvelle ère, autrement moins glorieuse, chez le Canadien, et Lafleur lui-même s’en ressent : lors de la saison suivante, celle de 1980-1981, il rate la barre des 100 points pour la première fois en sept ans, devant se contenter de 70 points en 51 matchs. Des chiffres plus que respectables, certes, mais pas assez au goût de ses partisans qui se remettent à maugréer.

PHOTO ROBERT NADON, ARCHIVES LA PRESSE Guy Lafleur n’arrive pas à obtenir autant de points lors de la saison 1980-1981.

Lentement, il y a un recul, une fissure, et la relation de Lafleur avec la direction du club, souvent tendue, se détériore encore plus avec l’entraîneur Jacques Lemaire, un ancien coéquipier qui lui retire certaines de ses responsabilités. Exaspéré, celui que l’on surnomme le Démon blond en a assez et choisit de rentrer chez lui en pleine saison, en novembre 1984. Une retraite, à l’âge de 33 ans, qui prend le monde du hockey par surprise. Mais plusieurs s’attendent à un éventuel retour, dont Henri Richard, l’ex-gloire des Glorieux, qui déclare : « Je n’y crois pas, moi, je lui donne un an et je crois qu’il va revenir. »

Eh bien, il mettra trois ans avant de revenir.

Lafleur reviendra bel et bien sur les glaces, mais cette fois dans le maillot des Rangers de New York, lors de la saison 1988-1989, le temps de récolter 45 points en 67 matchs. Il jouera deux autres saisons, ses deux dernières, avec les Nordiques de Québec, avant de prendre une vraie de vraie retraite, au terme de la saison 1990-1991.

Avec les années, le nom de Guy Lafleur restera associé au hockey partout au Québec, notamment par le truchement d’une boisson énergétique qui portera son surnom (« Flower Power »), et aussi par ses nombreuses apparitions publiques, au Centre Bell ou dans les couloirs de son restaurant à Rosemère, le Bleu-Blanc-Rouge, qu’il vendra en 2012.

Mais ce n’est pas de ça qu’on se souviendra. On se souviendra en premier des 560 buts, de ses cinq conquêtes de la Coupe Stanley, et aussi des « Guy ! Guy ! Guy ! » qui ont résonné pendant de nombreuses soirées au Forum de Montréal. Et qui résonnent sans doute encore, les soirs d’hiver, dans ce coin du centre-ville.