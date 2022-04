La mère de Guy Lafleur nous a accueillis comme si nous étions de la famille. Entrez, entrez ! Pas besoin d’enlever vos souliers. Venez vous asseoir…

patrick duquette LE DROIT

La maison où Guy Lafleur a grandi, à Thurso, m’a semblé toute petite. Peut-être parce qu’il y avait beaucoup de monde à l’intérieur. Les deux sœurs de Guy, plus une nièce et son copain avec un joli petit chien. Le téléphone sonnait sans arrêt, des gens venaient et repartaient après avoir laissé des bocaux de nourriture…