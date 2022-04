André Duchesne La Presse

20 septembre 1951

Naissance à Thurso, en Outaouais, au Québec, de Guy Damien Lafleur. Fils de Pierrette et de Réjean Lafleur, il est le seul garçon d’une famille de cinq enfants.

15 février 1962

PHOTO TIRÉE DE VALLÉE DE LA PETITE NATION L’hebdomadaire Vallée de la Petite Nation évoque le travail de Guy Lafleur au tournoi de hockey mineur de Brownsburg en 1962.

L’hebdomadaire Vallée de la Petite Nation évoque le travail de Guy Lafleur au tournoi de hockey mineur de Brownsburg. Lafleur a alors dix ans et demi.

4 mars 1962

PHOTO TIRÉE DE L’ACTION CATHOLIQUE En 1962, Guy Lafleur a été élu meilleur joueur du Tournoi international pee-wee de Québec par les journalistes sportifs du Québec. Il avait inscrit 18 des 40 buts marqués par son équipe dans le tournoi.

Au terme de la 3e édition du Tournoi international pee-wee de Québec, Guy Lafleur, membre de l’équipe itinérante de Rockland (Ontario), est élu meilleur joueur du tournoi par les journalistes sportifs du Québec et reçoit le trophée Red-Storey des mains du principal intéressé. Lafleur dominera ce tournoi durant trois ans avec un total de 64 buts à sa fiche.

6 février 1964

IMAGE TIRÉE DES ARCHIVES DE LA PRESSE Un des premiers articles de La Presse consacrés à Guy Lafleur, en 1964

Un des premiers articles de La Presse consacrés à Guy Lafleur évoque son exploit de sept buts comptés lors du Tournoi international pee-wee de Québec.

17 octobre 1969

IMAGE TIRÉE DES ARCHIVES DU SOLEIL Guy Lafleur a inscrit quatre buts et une passe à son premier match avec les Remparts de Québec dans la LHJMQ.

Premier match officiel dans l’histoire des Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Portant le numéro 4, celui de son idole, Jean Béliveau, Guy Lafleur compte quatre buts et ajoute une passe dans la victoire de son équipe contre les Éperviers de Sorel.

10 juin 1971

Un jour après l’annonce de la retraite de Jean Béliveau, Guy Lafleur entre par la grande porte dans l’histoire du Canadien de Montréal. Lafleur est repêché par le Canadien au premier rang des espoirs de la Ligue nationale, devant Marcel Dionne, repêché par les Red Wings de Detroit. Lafleur déclare : « C’est un rêve d’enfance que je réalise. Il serait faux de dire que je ne m’y attendais pas, mais je suis tout de même très soulagé que ce soit terminé, fini, bâclé. »

30 mars 1975

IMAGE TIRÉE DES ARCHIVES DE LA PRESSE Article signé Réjean Tremblay relatant le 51e but de la saison de Guy Lafleur, en 1975.

En comptant son 51e but de la saison dans un match du CH contre les Bruins de Boston, Guy Lafleur bat le record de Maurice Richard et Bernard Geoffrion de 50 buts comptés en une saison avec le CH. Lafleur connaîtra six saisons consécutives de 50 buts ou plus. « J’ai lancé pour défoncer le filet », confie le numéro 10 à Réjean Tremblay au terme du match, une nulle de 2-2, disputé à Boston.

31 décembre 1975

Tout comme Jacques Lemaire, Lafleur obtient une passe sur le troisième but du Canadien, compté par Yvan Cournoyer, dans le fameux match nul (3-3) du 31 décembre 1975 entre le Bleu-blanc-rouge et le club de l’Armée rouge de Moscou.

15 octobre 1980

Lafleur est fait officier de l’Ordre du Canada par le gouverneur général Edward Schreyer au cours d’une cérémonie à Rideau Hall.

24 mars 1981

IMAGE TIRÉE DES ARCHIVES DE LA PRESSE La une du cahier des Sports de La Presse, le 25 mars 1981

Dans la nuit du 24 mars 1981, alors qu’il revient, seul dans sa voiture, vers sa résidence de Baie-d’Urfé, Guy Lafleur est impliqué dans un grave accident de voiture. Selon la police, le célèbre ailier droit s’est endormi au volant. Sous l’impact, un tuyau de clôture traverse le pare-brise à quelques centimètres de sa tête.

20 décembre 1983

IMAGE TIRÉE DES ARCHIVES DE LA PRESSE Le 500e but en carrière de Lafleur en 1983

Après une longue attente, le Démon Blond obtient le 500e but de sa carrière en saison « régulière » dans une victoire de 6-0 du Canadien contre les Devils du New Jersey. Lafleur enfile ce but historique contre le gardien Chico Resch à 8:34 de la troisième période. Au cours du même match, l’ailier gauche du CH Steve Shutt obtient le 400e but de sa carrière.

26 novembre 1984

IMAGE TIRÉE DES ARCHIVES DE LA PRESSE Guy Lafleur annonce sa retraite en 1984.

Au terme d’une fin de saison 1983-1984 où il ne trouvait plus ses repères et un début de saison 1984-1985 aussi chaotique (2-3-5 en 19 matchs), Guy Lafleur annonce sa retraite comme joueur de hockey professionnel. « Je n’en pouvais plus. Je n’avais plus le feu sacré », dira-t-il en conférence de presse au Forum. D’aucuns savent que Lafleur vivait des moments tendus avec son entraîneur et ancien coéquipier Jacques Lemaire. Le CH lui accorde une place à vie dans l’organisation.

16 février 1985

Le chandail de Guy Lafleur est retiré lors d’une cérémonie d’avant-match au Forum de Montréal.

16 août 1988

IMAGE TIRÉE DES ARCHIVES DE LA PRESSE Guy Lafleur en entrevue avec La Presse en 1988

« Je peux encore tirer mon épingle du jeu pendant deux ou trois saisons », lance Guy Lafleur dans une entrevue accordée à Réjean Tremblay et publiée à la une de La Presse à propos de sa décision de mettre fin à sa retraite et de revenir au jeu dans la LNH. Le Démon blond tâte alors le terrain avec les Kings de Los Angeles, les Red Wings de Detroit, les Penguins de Pittsburgh et les Rangers de New York, avec qui il jouera finalement une saison. Par la suite, il jouera deux saisons avec les Nordiques de Québec, équipe avec laquelle il terminera sa carrière.

7 septembre 1988

Trois semaines après avoir annoncé son retour dans la LNH, Guy Lafleur est intronisé au Temple de la renommée au cours d’une cérémonie tenue à Toronto. Élu à sa première année d’admissibilité, Lafleur déclare : « Si je reviens aujourd’hui, c’est pour mener à terme mon rêve, pour me permettre de vivre ma passion jusqu’au bout. »

30 mars 1991

Après un retour au jeu de trois saisons, Guy Lafleur joue pour la dernière fois, le 30 mars 1991, au Forum de Montréal. Portant le chandail des Nordiques de Québec, il comptera ce soir-là contre Patrick Roy, le 560e et tout dernier but en saison « régulière » de sa carrière. Le CH remporte le match 4-3, mais Lafleur est le roi incontesté de la soirée. La foule lui réserve une ovation monstre.

31 mars 1991

Lafleur joue le dernier match de sa carrière le 31 mars 1991 au Colisée de Québec, où la foule lui réserve un accueil tout aussi chaleureux. Il saute sur la glace au moment où la chanteuse Diane Tell chante La légende de Ti-Guy, adaptation de La légende de Jimmy. En 1126 matchs en saison « régulière » dans la LNH, Lafleur présente une fiche de 560-793-1353. Sa fiche sera de 58-76-134 en 128 matchs éliminatoires.

27 septembre 1992

En pleine campagne référendaire à travers le Canada pour faire approuver l’entente de Charlottetown, Guy Lafleur se prononce pour le Oui. Ce qui lui vaut tout de suite une volée de bois vert des souverainistes québécois, défenseurs du Non. Le 29 septembre, il se fait prendre dans une entrevue à la radio affirmant qu’il est bon pour le Québec de récupérer son droit de veto… mais il est incapable d’en expliquer les fondements. Le lendemain, dans une entrevue accordée à Philippe Cantin, il fait le constat que « ça joue dur » en politique et annonce sa… retraite de la politique.

21 décembre 1995

Le Canadien de Montréal annonce le retour de Guy Lafleur dans l’organisation, à titre d’ambassadeur spécial. C’est à l’initiative du directeur général Réjean Houle que Lafleur réintègre la famille du CH. Il partage cette fonction avec Maurice Richard, Henri Richard et Jean Béliveau.

2 février 2007

Les médias font état de l’arrestation de Mark Lafleur, fils cadet de Guy Lafleur, contre qui sont portées des accusations de voies de fait, de séquestration et d’agression sexuelle contre une jeune femme de 17 ans. Mark Lafleur, 22 ans, souffrirait du syndrome de la Tourette, annonce son avocat Jean-Pierre Rancourt. L’affaire et ses suites alimenteront les nouvelles durant des mois.

17 août 2010

Dans un jugement unanime, la Cour d’appel casse un jugement en première instance et acquitte Guy Lafleur d’avoir livré des témoignages contradictoires concernant son fils Mark dans ses démêlés avec la justice. Lafleur avait dit à la cour que, comme le stipulait une ordonnance, son fils dormait chez lui les week-ends alors qu’il était sous sa supervision. Mais il avait omis de dire que son fils avait couché deux fois à l’hôtel durant cette période. Le 30 janvier 2008, Lafleur avait été accusé d’avoir menti à la cour. En juin 2009, il était condamné à un an de probation et s’était retrouvé avec un casier judiciaire. Il entame des poursuites des années plus tard, mais sera débouté en cour.

27 février 2011

Dans un match amical des anciennes gloires du Canadien et des Nordiques présenté au Colisée Pepsi de Québec, Guy Lafleur chausse les patins pour la dernière fois. Il compte deux buts, un avec son chandail des Nordiques et l’autre avec celui du CH. « C’était dur, extrêmement difficile. Je n’avais pas bien dormi hier soir, parce que j’y pensais beaucoup. Je savais que c’était mon dernier match, mes derniers coups de patin », affirmera-t-il après la rencontre.

26 septembre 2019

Le Démon blond subit un quadruple pontage coronarien au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Quelques heures après l’intervention, la direction du CH annonce que l’opération s’est bien déroulée. « Cette intervention a été rendue nécessaire suite à un examen de routine qui a permis de déceler un trouble cardiaque », dira la direction par communiqué.

1er décembre 2019

La maladie frappe de nouveau Guy Lafleur, qui est atteint d’un cancer. En soirée, la direction du Canadien annonce qu’il a subi avec succès une intervention destinée à lui retirer le lobe supérieur d’un de ses poumons et à faire l’ablation de ganglions. On ajoute que l’ancienne gloire du Bleu-blanc-rouge n’aura pas à se soumettre à des traitements de chimiothérapie.

17 septembre 2020

La maison de production Christal Films annonce par communiqué qu’un film sur Guy Lafleur est en préparation. La famille Lafleur a donné son accord au projet et offert sa collaboration, indique le producteur et distributeur Christian Larouche. Le comédien et cinéaste Luc Picard a été retenu pour écrire le scénario.

7 octobre 2020

Le CHUM annonce que le légendaire ailier droit est frappé par une récidive du cancer. « C’est un coup dur, mais je poursuis ma bataille avec confiance et sérénité grâce au soutien du CHUM », indique Guy Lafleur qui, cette fois, doit entreprendre des traitements d’immunothérapie et de chimiothérapie.