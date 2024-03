PHOTO RYAN KANG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Far Hills) Tiger Woods a été choisi pour recevoir le trophée Bob Jones, la plus haute distinction de l’USGA, qui reconnaît son engagement envers l’esprit sportif et le respect des traditions du golf.

Associated Press

Woods est généralement honoré pour ses performances sur les terrains : il a remporté 15 tournois majeurs parmi ses 82 victoires en carrière, à la PGA.

« Ce prix va au-delà de la performance et reconnaît l’impact durable d’une personne qui a changé à jamais l’image et la croissance du golf, a déclaré Mike Whan, PDG de l’USGA.

« Très peu se tiennent aux côtés de Tiger Woods en termes de réalisations sur les parcours, et il est dans une classe à part pour l’impact sur les générations futures qui joueront au golf. »

Woods a été intronisé au Temple de la renommée du golf en 2022. En 2019, il a reçu la Médaille présidentielle de la liberté des mains de Donald Trump.

Woods a remporté l’Omnium des États-Unis à Pebble Beach (2000), au Bethpage Black (2002) et à Torrey Pines (2008).

« Bob Jones était un pilier de notre sport en raison de l’intégrité avec laquelle il y jouait. Je suis vraiment honoré de recevoir le prix qui porte son nom et de me joindre à ceux qui l’ont reçu avant moi et qui perpétuent son héritage », a déclaré Woods, dans un communiqué.

Jones a remporté le Grand Chelem en 1930, quand cela incluait les versions amateure et professionnelle de l’Omnium américain et de celui britannique.

Il a ensuite été le cofondateur de l’Augusta National Golf Club et a créé le Tournoi des maîtres.

En dehors du terrain, Woods a lancé la Fondation TGR, qui met l’accent sur les opportunités éducatives, ainsi que sur l’apprentissage basé sur les STIM, au TGR Learning Lab en Californie.

Il a également lancé une entreprise de conception de terrains de golf. L’un de ses parcours à Cabo San Lucas, au Mexique, a accueilli un évènement du PGA Tour l’automne dernier.

Woods sera honoré le 12 juin au club Pinehurst n° 2 en Caroline du Nord, lors de l’Omnium des États-Unis.

Les lauréats précédents incluent Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Mickey Wright et Ben Hogan, ainsi que l’ancien président George H. W. Bush.