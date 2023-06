Championnat de la PGA

Brooks Koepka, comme un poisson dans l’eau

« Il est comme un requin. Et lorsqu’il voit du sang, il attaque ! » C’est ainsi que Jon Rahm a décrit Brooks Koepka, plus tôt dimanche. Cette comparaison s’est avérée, plus tard dans la journée, lorsque l’Américain a soulevé le trophée Wanamaker pour la troisième fois grâce à un pointage cumulatif de -9. Il a aussi offert au circuit LIV, dont il est désormais membre, sa première victoire en Grand Chelem.