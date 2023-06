PHOTO SCOTT TAETSCH, ARCHIVES LIV GOLF, FOURNIE ASSOCIATED PRESS

Les circuits PGA et LIV fusionnent

(Dublin) La saison la plus tumultueuse de l’histoire du golf moderne s’est conclue mardi lorsque le circuit de la PGA et son antenne européenne ont conclu une entente de fusion avec le circuit LIV, financé par des intérêts saoudiens, afin de créer une nouvelle entité destinée à unifier le golf professionnel masculin sur la planète.

Doug Ferguson La Presse Canadienne

Dans le cadre de cette entente, les parties abandonnent toutes les poursuites judiciaires intentées entre elles immédiatement.

« Il n’y a rien comme de découvrir sur Twitter que nous fusionnons avec un circuit quand nous avions dit que ça n’arriverait jamais », a écrit sur Twitter le golfeur ontarien Mackenzie Hughes.

On ignore toujours comment des golfeurs de renom tels que Brooks Koepka et Dustin Johnson, qui ont choisi de se joindre au circuit LIV, en échange de primes atteignant les neuf chiffres, pourront retourner sur le circuit de la PGA à compter de 2024.

On ignore aussi ce qu’il adviendra de LIV à compter de l’an prochain. Le commissaire de la PGA, Jay Monahan, a indiqué dans une note expédiée aux golfeurs qu’une analyse approfondie permettra de déterminer comment les compétitions par équipes pourront être intégrées à la PGA.

L’Omnium canadien RBC débutera jeudi à Toronto, au club Oakdale. Golf Canada n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.

La fusion survient un an après le lancement du circuit LIV. Monahan était alors à l’Omnium canadien RBC et avait déclaré dans l’éventualité où un joueur se joindrait au circuit LIV ou songerait à le faire : « Avez-vous déjà dû vous excuser d’être un membre du circuit de la PGA ? »

Et bien, ils sont maintenant partenaires, ce qui signifie que l’Arabie saoudite aura son mot à dire dans la plus grande organisation de golf professionnel au monde.

« Ils traçaient leur voie, et nous la nôtre, et après une longue réflexion nous avons réalisé que toutes ces tensions ne sont pas bénéfiques pour le développement de notre sport », a dit Monahan en entretien téléphonique à l’Associated Press.

« Nous avons des responsabilités envers notre circuit et notre sport, et nous avions l’impression qu’il était temps que nous ayons cette discussion », a-t-il poursuivi.

Monahan se dirigeait vers Toronto pour rencontrer les joueurs. Même si cette décision enrichira de toute évidence les joueurs, il devra leur expliquer les motifs derrière la fusion avec un circuit qui a privé la PGA de certains de ses meilleurs joueurs et qui est considéré par plusieurs comme étant le plus bel exemple « de tentative de redorer son blason aux yeux de la communauté internationale en investissant dans le sport ».

« Je comprends les critiques, a dit Monahan. Personnellement, je sais qu’il faut composer avec les informations qui étaient disponibles à ce moment-là et prendre des décisions qui sont pour le bien commun. C’était le bon moment pour entamer des discussions. »

Gagnant du RBC Heritage en 2017 et auteur d’un top 10 cette saison, Wesley Bryan est parmi ceux qu’il devra convaincre.

« Je me sens trahi, a écrit Bryan, sur Twitter. Ça ne sera pas avant très longtemps que je pourrai avoir confiance envers quelqu’un de la structure corporative de la PGA. »

Monahan a précisé que la décision a été prise au cours des sept dernières semaines.

« Personne n’était au courant (des négociations), a évoqué Monahan. Nos joueurs s’attendent à ce qu’on agisse dans le meilleur intérêt du circuit. »

Il a plutôt cité les recommandations des partenaires d’affaires au sein du conseil d’administration de la PGA. Monahan est tout de même conscient que le plus difficile reste encore à venir.

Monahan doit s’attendre à recevoir des appels de grands commanditaires, qui ne seront pas très chauds à l’idée d’être associés à un pays qui est reconnu pour bafouer les droits de la personne, comme ce fut le cas avec le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018.

« À court terme, je m’attends à répondre à bien des questions et à recevoir bien des critiques, a admis Monahan. À long terme, les joueurs qui ont choisi de demeurer sur le circuit de la PGA seront récompensés de nombreuses façons. »

Un média a fait fi de l’embargo entourant l’annonce et publié l’information environ 30 minutes avant l’heure prévue – avant même que certains golfeurs eurent reçu la fameuse note de Monahan.

« J’adore apprendre mes nouvelles du matin sur Twitter », a écrit le détenteur de deux titres du Grand Chelem en carrière, Collin Morikawa.

Ce pacte combine les droits et les ententes commerciales émanant du Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) – lequel appuie le circuit LIV – avec ceux de la PGA et de ses antennes européennes. La nouvelle entité n’a pas de nom pour l’instant.

Yasir Al-Rumayyan, le directeur du PIF, se joindra au conseil d’administration du circuit de la PGA, qui continuera d’être l’opérateur de ses tournois. Al-Rumayyan sera le président du nouveau groupe commercial, alors que Monahan sera le président et directeur des opérations. Quant à lui, le circuit de la PGA sera le principal actionnaire de la nouvelle entité commerciale.

Et le PIF investira dans celle-ci.

« Dès le départ, l’initiative visait à développer le golf sur la planète, a souligné Al-Rumayyan. Et je crois que nous avons atteint notre but aujourd’hui. »

Al-Rumayyan a déjà été observé portant la casquette rouge’MAGA’pendant des tournois du circuit LIV présentés sur des parcours appartenant à l’ancien président américain Donald Trump.

Trump avait prédit la fusion en juillet dernier et ajouté que quiconque refuserait de se joindre au circuit financé par des intérêts saoudiens le regretterait. Il a réagi mardi en qualifiant la fusion de « fabuleuse entente pour le merveilleux monde du golf ».

Augusta National et le Royal & Ancient ont accueilli favorablement la nouvelle puisqu’elle mettra un terme à la crise qui persistait jusqu’ici. Augusta National a mentionné que l’entente « représente un développement positif qui rétablira la quiétude dans le golf professionnel masculin ». Le président et directeur des opérations du R & A, Martin Slumbers, a déclaré que ça aidera le golf « à progresser de façon harmonieuse, constructive et innovante ».

Quant au nouveau rôle que jouera Greg Norman, Al-Rumayyan a indiqué qu’il est présentement le commissaire du circuit LIV et que les détails concernant son prochain rôle seront annoncés au cours des prochaines semaines.

La note que Monahan a expédiée aux joueurs précise qu’il y aura une importante présence saoudienne. Il a dit que le PIF investira massivement afin de devenir « un commanditaire principal » du circuit de la PGA, de ses antennes européennes et des autres circuits internationaux.