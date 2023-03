(Ponte Vedra Beach) Scottie Scheffler n’a eu peur de rien sur un parcours du TPC Sawgrass qui peut jouer sur les nerfs lors de chaque trou. Le vent gagnait en force, les cibles semblaient plus petites et tout ce qu’il voulait, c’était de s’assurer que son avance grandisse au Championnat des joueurs de la PGA.

La Presse Canadienne

« Tu ne peux pas y aller à moitié sur ce terrain, a-t-il mentionné. Tu dois réussir les gros coups. »

C’est ce qu’il a fait dimanche, lors d’une performance de maître qui n’a fait qu’ajouter à sa réputation de golfeur qui joue à son mieux lorsqu’il affronte les meilleurs au monde.

Scheffler a réussi cinq oiselets consécutifs au milieu de sa ronde, il s’est bâti une avance de six coups et il a laissé le suspense aux autres golfeurs lors de sa ronde de 69 (moins-3), qui lui a permis de remporter le tournoi et la plus importante bourse du circuit de la PGA par cinq coups.

Alors que six joueurs ont tenté de rendre les choses intéressantes, Scheffler a affronté le parcours comme s’il était seul.

Et c’est de cette façon qu’il a fait paraître les choses.

« Il donne simplement l’impression qu’il est calme, qu’il fait son affaire, qu’il ne s’inquiète pas de ce qu’accomplissent les autres et il réussit des oiselets », a mentionné Cam Davis.

Cette victoire valait 4,5 millions US et a permis à Scheffler de retrouver le premier rang mondial pour une deuxième fois cette année. Il a maintenant signé six victoires en 27 départs sur le circuit de la PGA, incluant quatre l’an dernier, dont le prestigieux Tournoi des Maîtres.

Lorsqu’il a réussi un coup roulé d’une distance de 20 pieds pour une normale au 18e trou, Scheffler a obtenu la plus grande marge de victoire au Championnat des joueurs depuis 2006, quand Stephen Ames avait triomphé par six coups.

« J’ai connu une bonne séquence au milieu de la ronde et j’ai tenté de ranger les choses le plus rapidement possible », a dit Scheffler.

L’Américain menait par cinq coups et il était debout sur le 16e vert lorsqu’il a aperçu de l’autre côté de l’étendue d’eau que Davis avait envoyé son coup de départ sur l’île qui sert de vert au 17e trou et que Tommy Fleetwood était arrivé à court.

C’était l’objectif. Se donner une avance si grande que même s’il envoyait sa balle à l’eau au 17e trou, dimanche, ça ne serait pas coûteux. Comme ce fut le cas toute la journée, Scheffler a envoyé son coup de départ à 10 pieds de la coupe et il a inscrit une normale.

Et ensuite, il y a eu les célébrations avec son épouse, ses parents, sa sœur et sa grand-mère de 87 ans, qui ont maintenu le rythme pendant la majorité de la journée.

Quelque chose que la meilleure compétition de l’année n’a pas réussi à accomplir.

Tyrell Hatton a réussi un oiselet lors de ses cinq derniers trous et il a joué 65, terminant sa ronde lorsque Scheffler amorçait son deuxième neuf. Viktor Hovland (68) et Tom Hoge (70) ont terminé à égalité en troisième position, à sept coups de Scheffler.

Scheffler, qui a montré un pointage cumulatif de moins-17, est devenu seulement le troisième joueur à gagner au TPC Sawgrass avec chacune de ses quatre rondes dans la soixantaine.

L’Australien Min Woo Lee, qui effectuait ses débuts au Championnat des joueurs de la PGA, s’est brièvement retrouvé à égalité au sommet, mais il a conclu sa journée avec un 76 sur sa carte.

Lee a commis trop d’erreurs, mais ça n’aurait rien changé à la façon dont Scheffler a illuminé le parcours du TPC Sawgrass. L’une des erreurs est survenue sur la normale-4 du quatrième trou, lorsque Lee était à égalité en tête. Il s’est échappé des herbes hautes seulement pour que son troisième coup finisse dans l’eau, menant à un triple boguey.

Lorsque Lee a commencé à se ressaisir, Scheffler était déjà loin.

Le vent soufflait à près de 50 kilomètres à l’heure, ce qui n’a pas arrangé les choses sur ce parcours. Scheffler est resté agressif, cependant, et a réussi un oiselet d’une distance de 18 pieds au 10e trou, il a effectué deux roulés pour couvrir les 70 pieds le séparant du trou au 11e et il a placé sa balle à la hauteur du fanion au 12e. La table était mise pour un cinquième oiselet consécutif et une avance de six coups.

Hideki Matsuyama n’accusait qu’un coup de retard — avant que Scheffler connaisse sa séquence d’oiselets — et il a commis un double boguey au 14e fanion. Il s’est contenté d’une ronde de 68 après avoir commis un boguey au 18e trou.

Les Canadiens Adam Svensson, qui menait le tournoi après deux rondes, et Adam Hadwin ont tous deux joué 71 et ont tous deux conclu l’évènement à égalité au 13e échelon. Leur compatriote Taylor Pendrith a connu une désastreuse ronde de 80 pour dégringoler à égalité en 69e place.

Scheffler a gagné pour une sixième fois en 13 mois. Le commissaire Jay Monahan l’a présenté comme étant le joueur de l’année du circuit de la PGA en 2022 et maintenant vainqueur du Championnat des joueurs en 2023.

« Il est en bonne position pour pouvoir continuer à faire ça pendant un certain temps », a déclaré Jordan Spieth.