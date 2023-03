PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Henrik Stenson espère la fin de la querelle entre les circuits PGA et LIV

(Hong Kong) Henrik Stenson, capitaine déchu de l’équipe d’Europe de la Coupe Ryder après avoir rejoint le circuit LIV, a souhaité que ce nouveau circuit financé par des fonds saoudiens et le circuit PGA puissent cohabiter pacifiquement, vendredi à Hong Kong où il disputera du 23 au 26 mars un tournoi du circuit asiatique.

Daniel HICKS Agence France-Presse

« J’espère pour toutes les personnes impliquées que nous pourrons arriver à un point où tout le monde pourra coexister et que ce sera un peu moins hostile que ça ne l’a été dernièrement », a déclaré à l’AFP par liaison vidéo le Suédois.

« Il y a eu des moments difficiles, mais je pense que tout se met en place et nous verrons où nous en serons dans un an ou deux », a affirmé le vainqueur de l’Omnium britannique 2016, démis de ses fonctions de capitaine de l’Europe pour la Coupe Ryder 2023 après avoir cédé aux sirènes du lucratif circuit LIV.

« Le changement est difficile » dans un sport imprégné de tradition, a encore estimé l’ex-N. 2 mondial, 46 ans, qui a touché 5,5 millions de dollars en gains au terme de la première saison du circuit lancé par l’Arabie saoudite.

Stenson a aussi salué l’aveu de Rory McIlroy cette semaine, selon lequel les meilleurs golfeurs de la PGA bénéficiaient de l’émergence du rival LIV.

Le Nord-irlandais, l’un des plus ardents défenseurs de la PGA dans sa querelle avec le LIV l’année dernière, a admis avant le Championnat des joueurs de cette semaine aux États-Unis que le lancement de ce concurrent aux poches pleines avait contraint le circuit américain à innover.

Le PGA Tour a réagi à l’émergence du LIV en annonçant des évènements mieux dotés et sans coupure, à partir de la saison 2024.

Quintuple vainqueur de la Coupe Ryder et compagnon de Stenson au sein du LIV, Ian Poulter a déclaré qu’il y avait de la place pour tout le monde dans le calendrier mondial du golf.

« C’est toujours une vue d’ensemble et nous voyons le LIV comme un complément au golf », a dit à l’AFP l’Anglais de 47 ans, qui s’alignera lui aussi au tournoi de Hong Kong.

« J’aime le format. J’aime la créativité. Les joueurs et d’autres personnes reconnaissent maintenant que le LIV est là pour durer et c’est une bonne chose », a expliqué Poulter, qui aurait touché selon la presse un chèque de plus de 20 millions de livres pour rejoindre le nouveau circuit.