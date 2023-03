(Ponte Vedra Beach, Floride) L’actualité est telle dans le monde du golf professionnel masculin que l’attention au Championnat des joueurs de la PGA est principalement tournée vers un joueur qui ne fait même pas partie du contingent de golfeurs le plus relevé de l’année.

Doug Ferguson Associated Press

Plus étrange encore ; le golfeur en question n’est pas Tiger Woods.

Cameron Smith nous rappelle que le monde du golf professionnel est fracturé. Champion en titre du tournoi le plus important du circuit de la PGA, il n’a pas pu revenir cette année, car le circuit l’a suspendu pour avoir rejoint le circuit LIV, une organisation financée par l’Arabie saoudite.

Et il n’y a pas que Smith.

Il y a un an, Anirban Lahiri avait terminé deuxième, suivi de Paul Casey. Ils font partie d’une liste de 36 joueurs qui ont fait défection vers le circuit LIV, et d’un groupe de 17 golfeurs qui avaient participé au week-end venteux et fertile en rebondissements sur le parcours du TPC Sawgrass l’année dernière.

Le drapeau australien continue de flotter à l’extérieur du chalet du club, en honneur du pays d’où provient le champion du tournoi de 2022. Le cocheur d’allée de Smith est exposé dans le chalet, dans le cadre d’une tradition selon laquelle le gagnant du tournoi laisse l’un de ses bâtons qui ont contribué à son triomphe.

Mais Smith brille par son absence — sa coupe mulet aussi — même si le golfeur classé numéro 5 au monde vit non loin du parcours depuis 2016. On pourra probablement le trouver, cette semaine, avec une canne à pêche et un moulinet, plutôt qu’avec un cocheur et un fer droit.

« Je pense que ce sera une semaine pas mal tranquille sur l’eau », a déclaré Smith à Golf Digest il y a deux semaines, lors du tournoi d’ouverture du circuit LIV, au Mexique.

Même lors de l’évènement le plus lucratif du circuit de la PGA — une bourse de 25 millions, dont 4,5 millions au vainqueur — le sujet du circuit LIV n’est jamais très loin.

Smith est le premier en champion en titre à rater le Championnat des joueurs depuis Woods en 2014. Woods se remettait alors de sa première de cinq opérations au dos.

Woods est également absent ce week-end, lui qui a choisi de reposer ses jambes fatiguées en prévision du Tournoi des Maîtres.

« Oui, c’est étrange », a reconnu Jay Monahan, commissaire du circuit de la PGA. « Mais vous savez, en fin de compte, c’est une décision qu’il a prise. Et nous avons un incroyable groupe de joueurs ici cette semaine, et une histoire et une tradition auxquelles l’un de ces 144 (golfeurs) voudra être associé. »

Le Championnat des joueurs peut se targuer de compter sur le contingent le plus relevé cette année, aidé par la participation de 144 golfeurs. Mais en termes de chiffres, il pourrait être difficile de faire la distinction entre le Championnat des joueurs et le Tournoi invitation Arnold Palmer la semaine dernière sur le parcours de Bay Hill, ou avec le Tournoi invitation Genesis, au Riviera, il y a quelques semaines.

À Bay Hill, 43 golfeurs parmi le top 50 ont pris part au tournoi. Au Championnat des joueurs, on en comptera 44, la différence s’expliquant par le fait que Harold Varner III (un autre transfuge au circuit LIV) a glissé hors du top 50 cette semaine.

« L’écart ne sera pas aussi imposant qu’il l’a peut-être été dans le passé », a mentionné l’Espagnol Jon Rahm, tout en notant la hausse de la bourse totale (25 millions), le nombre de points à récolter au classement mondial (plus que tout tournoi sauf les quatre du Grand Chelem du golf) et les points au classement de la Coupe FedEx.

« Et ensuite, il y a l’héritage que ce tournoi possède », a ajouté Rahm. « Un triomphe à ce tournoi représente un pas de géant vers une carrière digne du Temple de la renommée […] et possiblement l’étape s’approchant le plus d’un championnat majeur sans l’être. C’est notre championnat. Je pense que c’est ce qui le rend différent de quelques-uns des autres évènements. »