PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Hideki Matsuyama et Bubba Watson absents à cause de la COVID-19

(St. Andrews) Le Japonais Hideki Matsuyama et l’Américain Bubba Watson ont été forcés de se retirer de l’Omnium de golf britannique dimanche.

Associated Press

Matsuyama, champion de la dernière édition du Tournoi des Maîtres, a subi un test positif à la COVID-19 avant la deuxième ronde de la Classique Rocket Mortgage, le 2 juillet. Il se trouve en isolement depuis ce temps.

Matsuyama ne ressent aucun symptôme mais des tests subséquents ont continué de produire des résultats positifs, selon ce qu’ont précisé les organisateurs du tournoi.

Quelques heures plus tard, Watson a dû se retirer du tournoi après avoir été identifié comme un proche contact d’une personne ayant reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

PHOTO RAJ MEHTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Bubba Watson

Dans un message publié sur Twitter, Watson a fait savoir qu’il est vacciné et qu’il avait passé le test requis avant de voyager. Toutefois, a-t-il ajouté, il ne s’est pas passé suffisamment de temps pour qu’il se sente à l’aise à l’idée de monter à bord d’un vol nolisé et risquer d’exposer les autres joueurs et le personnel.

Les noms des Américains Harold Varner et Brandon Steele ont été retirés de la liste de réserve et ils participeront au tournoi la semaine prochaine, sur le parcours du Royal St. George’s.

Jusqu’à maintenant, neuf joueurs se sont retirés de l’Omnium britannique pour diverses raisons.