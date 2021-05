PHOTO CHRIS CARLSON, ASSOCIATED PRESS

(Kiawah Island) Lee Westwood était installé là, sur le tertre de départ du 17e trou, une normale-3, du parcours Ocean situé en bordure de Kiawah Island, et il a claqué un puissant coup de fer-3 contre le vent. Sa balle a franchi l’obstacle d’eau situé à l’avant du vert de quelques verges seulement, avant de s’immobiliser à 20 verges environ de l’objectif.

« Je n’ai pas de bâton pour ce genre de distance. Je ne frapperai certainement pas un bois-3 », a dit l’Anglais.

« Par simple principe ? », lui a demandé son partenaire d’entraînement, Danny Willett.

« Ouais, a rétorqué Westwood. Je refuse de frapper mon bois-3. »

Les cinq derniers trous du parcours Ocean dessiné par l’architecte Pete Dye forceront les golfeurs inscrits au Championnat de la PGA à sortir les plus longs bâtons de leur sac, dans des situations pour le moins inhabituelles — comme des coups d’approche sur des normales-3 ou des normales-4.

Les trous sont longs — le 14e, une normale-3, fait 238 verges, le 15e, une normale-4, fait 466 verges, le 16e, une normale-5, fait 608 verges, le 17e, une normale-3, fait 223 verges et le 18e, une normale-4, mesure 505 verges —, mais ce n’est pas là le principal défi. C’est le vent de l’est qui souffle constamment entre 30 et 40 km/h, et qui devrait continuer de le faire dans la même direction jusqu’à samedi, qui pose problème.

Rory McIlroy n’a jamais été inquiété par cet enchaînement lorsqu’il a triomphé par huit coups il y a neuf ans, lors de la dernière édition du Championnat de la PGA à Kiawah Island. Ce tournoi était jadis présenté en août, alors que ses verts étaient plus réceptifs, plus humides — et à l’exception de la deuxième ronde — moins venteuse.

« Si le vent continue de souffler comme ça pour le reste de la semaine, ce sera une bataille simplement pour se rendre au chalet, a convenu Adam Scott. Ça me rappelle Geoff Ogilvy à l’Omnium des États-Unis. Je crois qu’il avait été le seul golfeur à avoir joué la normale sur les quatre derniers trous cette journée-là, et ça pourrait être la même chose cette fois-ci parmi les meneurs. »