PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Nashville) Les Titans du Tennessee ont consenti une prolongation de contrat à leur vétéran botteur Nick Folk, après qu’il eut dominé la NFL avec un taux de réussite de 96,7 % de ses bottés la saison dernière.

Associated Press

Les Titans ont confirmé l’information mercredi, en plus d’indiquer qu’ils s’étaient entendus avec le plaqueur Sebastian Joseph.

La formation du Tennessee avait échangé un choix de septième ronde au repêchage de la NFL en 2025 aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre en retour de Folk en août dernier, après avoir mis à l’essai deux joueurs autonomes non repêchés pour pourvoir le poste de botteur.

Folk, qui est âgé de 39 ans, a pris part à chacun des 17 matchs la saison dernière, et il a converti 29 de ses 30 tentatives de placement. Son taux de réussite de 96,7 % est à égalité au 14e rang de l’histoire de la NFL pour une seule saison, et il a établi au passage un record de concession – il a surpassé la marque de 92,3 % d’Al Del Greco (1998) et de Rob Bironas (2010).

Le vétéran de 16 saisons a réussi un record de 78 tentatives de placement consécutives de 40 verges ou moins, une séquence amorcée en 2017. Folk se classe au quatrième rang parmi les botteurs actifs avec 382 placements, derrière Matt Prater (401), Mason Crosby (400) et Justin Tucker (395).

Folk se classe aussi au 10e échelon parmi les joueurs actifs avec 228 matchs en carrière dans la NFL. Il a aussi porté l’uniforme des Cowboys de Dallas, des Jets de New York et des Buccaneers de Tampa Bay.