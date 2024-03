PHOTO KYLE TERADA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Englewood) Les Broncos de Denver ont informé Russell Wilson qu’ils allaient le libérer la semaine prochaine, seulement 18 mois après lui avoir offert une prolongation de contrat de cinq ans et 242 millions US.

Arnie Stapleton Associated Press

L’équipe lui doit toujours 39 millions, soit son salaire pour 2024, moins ce qu’il touchera d’un éventuel pacte avec une nouvelle formation, ce qui devrait être le minimum pour un vétéran, soit 1,21 million.

Les Broncos seront également pénalisés de 89 millions sur les deux prochaines saisons sous le plafond salarial.

Wilson a connu une meilleure saison en 2023, sous les ordres du nouvel entraîneur-chef Sean Payton. Il a lancé 26 passes de touché contre huit interceptions en 15 matchs.

Mais ça n’a pas été suffisant et Payton l’a cloué au banc à la faveur de Jarrett Stidham pour les deux dernières rencontres de la saison. Stidham a compilé une fiche de 1-1 et les Broncos ont terminé la saison à 8-9, leur septième saison perdante et leur huitième sans participer aux éliminatoires.

Payton avait laissé entendre que la relation tirait à sa fin lors des essais de la NFL la semaine dernière, en disant que son boulot était « de s’assurer que le prochain quart devait être celui qui allait ramener les Broncos dans la course.

Wilson a repris ses activités sur ses réseaux sociaux depuis et a retiré toute référence aux Broncos sur ses réseaux sociaux.

Wilson a été acquis en 2022 des Seahawks de Seattle, où il a remporté le Super Bowl après la saison 2013, pour deux choix de premier tour et deux choix de deuxième tour, ainsi que Drew Lock, Noah Fant et Shelby Harris.

Il a signé une prolongation de contrat de près d’un quart de milliard avant même de jouer un seul essai à Denver et compilé une fiche de 4-11 en 15 parties sous les ordres de Nathaniel Hackett, congédié à ce point de la campagne.

Payton lui a demandé d’abandonner les réseaux sociaux il y a un an et c’est un Wilson concentré et en pesant 20 livres de moins qui s’est présenté au camp des Broncos.

Wilson prétend que les Broncos l’ont menacé de le clouer au banc pour les neuf derniers matchs de la saison s’il ne retirait pas sa clause lui garantissant 37 millions s’il demeurait en santé. Il a refusé d’ajuster son contrat et a amorcé sept rencontres de plus. Quand il a été cloué au banc, Payton a assuré qu’il s’agissait d’une décision football, non financière.

Son salaire de 37 millions en 2025 aurait été garanti s’il avait toujours été inscrit à la formation des Broncos le 13 mars, au début de la nouvelle année de la NFL.