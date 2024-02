PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Henderson) Le quart-arrière substitut des Raiders de Las Vegas Jimmy Garoppolo a été suspendu deux rencontres par la NFL pour avoir contrevenu aux règles antidopage du circuit Goodell.

Mark Anderson Associated Press

ESPN a également rapporté que les Raiders seraient sur le point de libérer Garoppolo le mois prochain avant qu’un boni de 11,25 millions US ne lui soit attribué pour figurer au sein de la formation du Nevada.

Les jours de Garoppolo à Las Vegas semblaient comptés à la mi-saison quand l’entraîneur-chef, alors intérimaire, Antonio Pierce l’a remplacé par la recrue Aidan O’Connell pour le reste de la saison. Pierce a perdu son étiquette intérimaire le mois dernier et les Raiders ont aussi embauché Tom Telesco comme directeur général.

Les Raiders avaient offert un contrat de trois ans et 72,75 millions à Garoppolo l’an dernier, quand l’entraîneur Josh McDaniels et le directeur général Dave Ziegler étaient en fonctions. Mais Garoppolo a lancé seulement sept passes contre neuf interceptions cette saison et un coefficient d’efficacité de 77,6 seulement.

Garoppolo a déclaré après la saison qu’il souhaitait avoir l’occasion de jouer ailleurs.

Les Raiders ont encore des décisions majeures à prendre à cette position. O’Connell pourrait garder le poste après avoir compilé une fiche de 5-4 ou l’équipe pourrait se tourner vers les joueurs autonomes ou sélectionner un quart au repêchage.