PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) Michael Vick a déjà joué pour Andy Reid à Philadelphie, et lorsqu’il a vu le potentiel du jeune Patrick Mahomes, il a su que cet énorme talent était entre de bonnes mains.

Mark Anderson Associated Press

« Je me souviens de la première chose qu’il m’a dite : “Hé, tu vas être spécial. Regarde cet imposant homme [Reid] là-bas. Il va t’amener à un autre niveau” », s’est souvenu Mahomes au lendemain de la victoire 25-22 en prolongation des Chiefs sur les 49ers de San Francisco lors du Super Bowl, dimanche.

C’est ce qu’a fait Reid, en supervisant une dynastie naissante à Kansas City et un quart-arrière, en Mahomes, qui s’est hissé dans la catégorie des plus grands de tous les temps, à l’instar de Tom Brady et de ses sept championnats.

La victoire face aux 49ers a fait des Chiefs la première équipe depuis les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il y a 19 ans, à remporter deux titres consécutifs. Ils ont gagné trois des cinq derniers Super Bowls et ont participé à quatre d’entre eux.

Les Chiefs n’ont d’ailleurs pas l’air d’avoir fini, puisqu’ils parlent ouvertement d’essayer de devenir la première équipe à remporter le match ultime lors de trois saisons consécutives.

Reid a toutefois prévenu que ce ne serait pas facile, soulignant que les Chargers de Los Angeles ont recruté Jim Harbaugh et que les Raiders de Las Vegas ont nommé Antonio Pierce au poste d’entraîneur-chef.

« Nous avons une grande concurrence dans la section Ouest de l’Association américaine », a souligné Reid. « Ce sont de bons entraîneurs de football. Ce ne sera pas facile. »

Quoi qu’il arrive, Reid s’est assuré de se faire une place parmi les plus grands entraîneurs de tous les temps. Ses trois titres de Super Bowl ne sont surpassés que par les six triomphes de Bill Belichick avec les Patriots et les quatre titres de Chuck Noll avec les Steelers de Pittsburgh des années 1970.

Reid est à égalité avec Bill Walsh, des 49ers de San Francisco et Joe Gibbs, ancien entraîneur-chef à Washington. Walsh était connu pour son attaque innovatrice tandis que Gibbs est le seul entraîneur-chef à avoir remporté trois championnats avec trois quarts différents.

Reid a démontré sa capacité à adapter son attaque à son personnel et à en maximiser le potentiel. Toutefois, son succès sera surtout lié à Mahomes. Avant l’arrivée de Mahomes, Reid se demandait s’il était capable de tout gagner.

En 14 ans à Philadelphie, il a affiché un bilan de 224-130 et a mené les Eagles à une participation au Super Bowl et à quatre finales consécutives de l’Association nationale.

Mais pas de bague de championnat.

Depuis, la question n’est plus de savoir si Reid peut tout gagner, mais de savoir où il se situe parmi les meilleurs entraîneurs de la NFL.

« Je pense qu’il est le meilleur entraîneur-chef de tous les temps », a déclaré Mahomes. « Je sais qu’il n’avait pas de trophées [avant Kansas City] et j’ai beaucoup de respect pour certains de ces grands entraîneurs. Mais la façon dont il est capable de diriger chaque équipe qu’il a, de continuer à avoir du succès, peu importe où il se trouve.

« Il fait ressortir le meilleur de moi-même parce qu’il me laisse être moi-même. Je pense que c’est important. Il n’essaie pas de faire de moi quelqu’un d’autre. Je ne pense pas que je serais le quart-arrière que je suis si coach Reid n’avait pas été mon entraîneur-chef. »